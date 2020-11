Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Εξαδάκτυλος στον ΑΝΤ1: εάν συνεχιστούν οι διακομιδές θα μπλοκάρει όλη η Ελλάδα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Πρόεδρος του ΠΙΣ για το lockdown και το εμβόλιο. "Δεχόμαστε κι εμείς ψυχολογική υποστήριξη" τόνισε ο Διευθυντής της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του «Ευαγγελισμού».