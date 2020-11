Υγεία - Περιβάλλον

Άγγελος Κατσάγγελος: τι είπε στον ΑΝΤ1 ο επιστήμονας που ανιχνεύει τον κορονοϊό με ακτινογραφία (βίντεο)

Ο Άγγελος Κατσάγγελος και οι συνεργάτες του δημιούργησαν νέα πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης με αλγόριθμο που μπορεί να διαγνώσει την Covid 19.