Πολιτική

Κορονοϊός - Βορίδης στον ΑΝΤ1: αποφασίζουμε με βάση τη δημόσια υγεία και την οικονομία (βίντεο)

Τι είπε ο υπουργός για τη διαχείριση της πανδημίας, για τις δημοσκοπήσεις και τις τουρκικές προκλήσεις. Ποιοι αγρότες εντάσσονται στα μέτρα στήριξης και τι θα γίνει με τους παραγωγούς ελάτων.

Στο ζήτημα του κορονοϊού αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Πρωινοί Τύποι”.

Ο Μάκης Βορίδης τόνισε ότι η Ελλάδα χειρίζεται την πανδημία πιο αποτελεσματικά σε σχέση με άλλες χώρες, ενώ εξήγησε ότι όλες οι κυβερνήσεις πρέπει να κάνουν επιλογές κοιτώντας δύο πράγματα: τη δημόσια υγεία και την οικονομία.

Έκανε λόγο για μια δύσκολη και σύνθετη διαχείριση, ενώ τόνισε ότι η κυβέρνηση καθημερινά παρακολουθεί την επιδημιολογική εξέλιξη και αναλόγως πράττει.

Σε ερώτηση για τα γκάλοπ που βλέπουν τις τελευταίες ημέρες το “φως” της δημοσιότητας απάντησε ότι όλες οι δημοσκοπήσεις επιλέγουν την κυβέρνηση της ΝΔ για την διαχείριση της πανδημίας.

Σε άλλη ερώτηση, για τον προϋπολογισμό του ΕΣΥ, απάντησε ότι δεν έχει αύξηση γιατί τα παραπάνω χρήματα ελήφθησαν από το αποθεματικό.

Όσον αφορά τους επαγγελματίες αγρότες, ελαιοπαραγωγούς, ο κ. Βορίδης τόνισε ότι εντάσσονται και εκείνοι στα μέτρα στήριξης, αρκεί να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο, ενώ για τους παραγωγούς ελάτων τόνισε ότι θα δοθεί μια απάντηση μέσα στις επόμενες ημέρες.

Όσον αφορά το ελληνοτουρκικό ζήτημα ο υπουργός σημείωσε ότι η Άγκυρα εξακολουθεί να εμφανίζει επιθετική και προκλητική συμπεριφορά και έτσι δεν μπορεί να υπάρξει έναρξη διαλόγου.

“Για τη στάση της Τουρκίας η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προχωρήσει σε κυρώσεις” πρόσθεσε ο υπουργός, ενώ σχολίασε ότι γίνονται συχνά απόπειρες για έρευνες της γείτονος στην Ανατολική Μεσόγειο, ωστόσο τις αποτρέπει το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό.