Πολιτισμός

Πέθανε ο Ντέιβιντ Πράουζ

Έφυγε από τη ζωή ο "θρυλικός” κακός των Star Wars.

Έφυγε από την ζωη, σε ηλικία 85 ετών ο Ντέιβιντ Πράουζ, ο ηθοποιός που υποδύθηκε για πρώτη φορά τον “θρυλικό” κακό των Star Wars, Darth Vader, στην πρώτη τριλογία ταινιών του george Lucas.

Η εντυπωσιακή κορμοστασιά του ήταν ο λόγος που πήρε το ρόλο στο Star Wars, ενώ αρχικά ήταν προγραμματισμένο να δώσει και τη φωνή του στο ρόλο, όμως επιλέχθηκε η επιβλητική φωνή του Earl Jones.

«Μετά λύπης και σπαραξικάρδιας λύπης για εμάς και τους εκατομμύρια φαν του ανά τον κόσμο, ανακοινώνουμε πως ο πελάτης μας David Prowse έχασε τη ζωή του σε ηλικία 85 ετών», αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας που τον εκπροσωπούσε.

Ο Πράουζ ήταν ο άνθρωπος πίσω από την στολή, αν και στην τρίτη ταινία της τριλογίας, το Return of the Jedi, όταν ο Darth Vader βγάζει την κάσκα, ένας άλλος ηθοποιός φαίνεται.

Ο λόγος τότε ήταν πως οι παραγωγοί ήθελαν ένα άλλο πρόσωπο να φανεί ως Darth Vader.