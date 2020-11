Κόσμος

Μακελειό από επίθεση καμικάζι σε στρατόπεδο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Λουτρό" αίματος με δεκάδες νεκρούς και τραυματίες από επίθεση καμικάζι στο Αφγανιστάν.

Έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου, που σημειώθηκε σήμερα στην επαρχία Γκάζνι του Αφγανιστάν, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 30 στελέχη των αφγανικών δυνάμεων ασφαλείας, δήλωσαν αξιωματούχοι, ενώ ο αριθμός των θυμάτων είναι πιθανό να αυξηθεί δεδομένων της ισχύος της έκρηξης και της τοποθεσίας όπου σημειώθηκε.

Ο Μπαζ Μοχάμαντ Χεμάτ, διευθυντής του επαρχιακού νοσοκομείου στην Γκάζνι, δήλωσε πως 30 πτώματα και 24 τραυματίες μεταφέρθηκαν εκεί. «Όλα τα θύματα είναι προσωπικό ασφαλείας», πρόσθεσε.

Η έκρηξη είχε στόχο το κτιριακό συγκρότημα μιας υπηρεσίας των αφγανικών δυνάμεων ασφαλείας, δήλωσαν τοπικοί αξιωματουχοι. Προκάλεσε ζημιές σε κατοικίες γύρω από το συγκρότημα και εκφράζονται φόβοι ότι θα υπάρχουν και άλλα θύματα εκεί, πρόσθεσαν.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών Ταρίκ Αριάν επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου, αλλά δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες για τον στόχο ούτε για τα θύματα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης για την επίθεση.

Ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν Ζαμπιχουλάχ Μουτζάχιντ, με τον οποίο επικοινώνησε το Ρόιτερς, δεν ανέλαβε ούτε αρνήθηκε την ευθύνη.

Το Αφγανιστάν γνωρίζει ένα κύμα βομβιστικών επιθέσεων με παγιδευμένα αυτοκίνητα τους τελευταίους μήνες, παρά το γεγονός ότι στην Ντόχα του Κατάρ διεξάγονται ειρηνευτικές συνομιλίες ανάμεσα σε διαπραγματευτικές ομάδες των Ταλιμπάν και της κυβέρνησης.