Οικονομία

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε χιλιάδες συνταξιούχους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εμβόλιμη πληρωμή σε 105.818 συνταξιούχους ανακοίνωσε ο Γιάννης Βρούτσης. Ποιους αφορά.

Έκτακτη ενίσχυση θα λάβουν 105.818 συνταξιούχοι τις επόμενες δύο ημέρες, όπως προανήγγειλε ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο MEGA.

Ο αρμόδιος υπουργός διευκρίνισε ότι θα πραγματοποιηθεί εμβόλιμη πληρωμή σε 105.818 συνταξιούχους, με την οποία θα τους καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση που τους οφειλόταν από τον Μάιο του 2019, καθώς, όπως είπε, εκείνο το διάστημα δεν είχε εκδοθεί η σύνταξή τους.

«Επιδίωξή μας, μαζί με τη διοίκηση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), είναι να κλείσουμε κάθε εκκρεμότητα του παρελθόντος» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Βρούτσης.