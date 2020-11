Κοινωνία

Κορονοϊός: μοναχικά Χριστούγεννα και lockdown μέχρι τις γιορτές εισηγούνται οι ειδικοί

Οι φόβοι για επιδείνωση της κατάστασης στη χώρα μας φαίνεται ότι θα κρατήσουν κλειστά τα καταστήματα. Τι προβλέπεται για την εστίαση. Πώς θα κάνουμε ρεβεγιόν.

Χριστούγεννα με lockdown, αυστηρά μέτρα και sms στο 13033 φαίνεται ότι θα κάνουν οι Έλληνες, καθώς ο φόβος για επιδείνωση της πανδημίας στη χώρα μας, οδηγεί τους λοιμωξιολόγους σε συστάσεις για παράταση του αυτοπεριορισμού.

Η εβδομάδα που ξεκινά θεωρείται κρίσιμη για τις αποφάσεις που καλείται να πάρει η κυβέρνηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός από αύριο θα έχει συνεχείς συσκέψεις με ειδικούς προκειμένου να αποφασιστεί εάν θα διατηρηθεί το lockdown τουλάχιστον για ακόμα μία εβδομάδα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας σε συνέντευξή του αποκάλυψε πως στόχος της κυβέρνησης είναι να ανοίξει την οικονομική δραστηριότητα κάποια στιγμή πριν τις γιορτές, προκειμένου να μπορέσουμε σιγά-σιγά να επιστρέψουμε σε μιας μορφής κανονικότητα. Αυτό όμως θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη της πανδημίας, δεδομένων και των συνεχώς αυξανόμενων νοσηλευόμενων στις ΜΕΘ, που το Σάββατο έφθαναν τους 606.

Ο καθηγητής Παθολογίας, Χαράλαμπος Γώγος τάχθηκε υπέρ της επέκτασης των περιοριστικών μέτρων, με το σκεπτικό ότι υπάρχουν πολλά ενεργά κρούσματα, ενώ εκτίμησε ότι πριν τις 14 Δεκεμβρίου δεν πρόκειται να υπάρξει χαλάρωση των μέτρων.

“Δεν αισθάνομαι ότι θα ήταν ασφαλές να προχωρήσουμε σε κάποια χαλάρωση αν έχουν τριψήφιο αριθμό ανθρώπων στην Εντατική” τόνισε στον ΑΝΤ1 ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος.

Από πλευράς του ο πρωθυπουργός τόνισε χθες ότι φέτος θα κάνουμε διαφορετικά Χριστούγεννα φέτος, αφήνοντας ωστόσο ένα "παράθυρο" για ρεβεγιόν με δύο οικογένειες μαζί. “Έχουμε ακόμη μία με δύο εβδομάδες πολύ δύσκολες μπροστά μας” πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όσον αφορά στο άνοιγμα της εστίασης, εκφράζονται διαφωνίες μεταξύ των ειδικών, καθώς η λειτουργία εστιατορίων και καφέ συνοδεύεται από ανησυχία για αυξημένη μεταδοτικότητα του κορονοϊού, δεδομένου ότι σε αυτούς τους χώρους η μάσκα εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.