Ολυμπιακοί Αγώνες 2020: Πόσο θα κοστίσει η μετάθεση για το 2021

Πόσο εκτιμούν οι διοργανωτές ότι θα κοστίσει η μετάθεση των Ολυμπιακών Αγώνων για το 2021 λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Η αναβολή των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο, εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, θα κοστίσει περίπου 200 δισεκατομμύρια γεν επιπλέον (ήτοι 1,9 δισ. δολάρια ή περίπου 1,6 δισ. ευρώ). Αυτή είναι η εκτίμηση των διοργανωτών για το επιπλέον κόστος που έχει προκύψει από την απόφαση για τη μετάθεση της διοργάνωσης για το 2021, όπως αναφέρει σήμερα η εφημερίδα "Yomiuri", η οποία επικαλείται ανθρώπους που εμπλέκονται στους Αγώνες. Υπενθυμίζεται ότι η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή και η ιαπωνική κυβέρνηση υποχρεώθηκαν τον Μάρτιο να αναβάλουν το κορυφαίο αθλητικό «ραντεβού» του πλανήτη, λόγω της ταχείας διασποράς του κορονοϊού σε όλο τον πλανήτη. Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι Αγώνες πριν από την αναβολή κόστιζαν 1,35 τρισεκατομμύρια γεν (13 δισεκατομμύρια δολάρια ή περίπου 10,9 δισ. ευρώ).

Η εφημερίδα αναφέρει ακόμη ότι η οργανωτική επιτροπή θα αποφασίσει για την κατανομή του βάρους της καθυστέρησης τον Δεκέμβριο, ύστερα από συζητήσεις ανάμεσα στην επιτροπή, την μητροπολιτική κυβέρνηση του Τόκιο και την κεντρική κυβέρνηση. Στο κόστος της αναβολής περιλαμβάνονται πληρωμές στο προσωπικό, καθώς και εισαγωγή νέων συστημάτων για την επιστροφή χρημάτων από τα εισιτήρια, αλλά όχι μέτρα κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι διοργανωτές είχαν εκτιμήσει αρχικά πως η καθυστέρηση στην διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων θα κόστιζε σχεδόν 300 δισεκατομμύρια γεν, αλλά κατάφεραν να μειώσουν αυτό το ποσό απλοποιώντας κάποιες εκδηλώσεις.