“Θωρακισμένο το Νοσοκομείο της Δράμας”

Στοιχεία για την κατάσταση στο νοσοκομείο της Δράμας, που ασφυκτιά από το δεύτερο κύμα του κορονοϊού παραθέτει σε ανακοίνωσή του ο διοικητής της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης.

Ελαφρά κάμψη παρουσιάζει το πρόβλημα από το τεράστιο ιικό φορτίο, τόσο στο νομό όσο και στην πόλης της Δράμας, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο διοικητής της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης, Δημήτρης Τσαλικάκης, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι το Νοσοκομείο του νομού έχει θωρακιστεί από καιρό με προσωπικό και μέσα.

Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι έχουν πραγματοποιηθεί 10 προσλήψεις ειδικών ιατρών και αναμένονται άλλες δυο, προσλήφθηκαν 39 νοσηλευτές και 13 εργαζόμενοι λοιπών ειδικοτήτων, ενώ έχει ήδη εγκριθεί η πίστωση για ακόμα 23 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων. Παράλληλα σημειώνει ότι το Νοσοκομείο έχει αναπτύξει 140 και πλέον κλίνες νοσηλείας για ασθενείς COVID και ότι στην πιο κρίσιμη στιγμή, στην εξέλιξη της πανδημίας, οι κλίνες ΜΕΘ αυξήθηκαν σε 12. Επίσης αναφέρει ότι ενισχύθηκε με επιπλέον ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό από τα Κέντρα Υγείας και βοηθήθηκε από όλα τα Νοσοκομεία της Μακεδονίας, στο βαθμό που αυτά μπορούσαν και υπογραμμίζει ότι η ενίσχυση θα συνεχιστεί».

«Τα μέσα όμως δεν έχουν καμιά αξία χωρίς τη διαρκή υπερπροσπάθεια όλου του προσωπικού του Νοσοκομείου Δράμας, που ξεπέρασε κάθε όριο προσφοράς και αυταπάρνησης προς τους εκατοντάδες πάσχοντες συμπολίτες μας. Με τέτοιας υψηλής αξίας προσωπικό, μαζί με τους υγειονομικούς μας που έσπευσαν να συνδράμουν στην πιο κρίσιμη καμπή της μάχης, το Νοσοκομείο Δράμας δεν έχει πρόβλημα. Συνεχίζουμε ενωμένοι και σας ευχαριστούμε. Η Πολιτεία έκανε, κάνει και θα κάνει ό,τι χρειάζεται για να νικήσουμε την πανδημία και στο τέλος θα τα καταφέρουμε. Όλοι μαζί. Ας στηρίξουμε όλοι με τη συμπεριφορά μας τους εργαζόμενους στα Νοσοκομεία μας και ας τους αφήσουμε να μας βοηθήσουν αναπόσπαστοι και μακριά από μικροπολιτικές σκοπιμότητες», προσθέτει ο κ. Τσαλικάκης.