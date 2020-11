Υγεία - Περιβάλλον

Κικίλιας: στα νοσοκομεία και τις ΜΕΘ δοκιμάζεται η εθνική μας αντοχή

Ο κ. Κικίλιας απευθύνει έκκληση για τήρηση των μέτρων και συνέχιση της προσπάθειας. Τι λέει για τα εμβόλια και το ΕΣΥ.

Στην πραγματικότητα, που βιώνουμε με την πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση και την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε, δοκιμάζεται η εθνική μας αντοχή, αναφέρει σε άρθρο του στην εφημερίδα «Real News» ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας.

«Σε αυτό το δεύτερο κύμα με τη μεγάλη διασπορά του κορονοϊού στον πληθυσμό, με τις επιπτώσεις που έχει η πανδημία σε όλους μας, ατομικά και συλλογικά, και την τεράστια πίεση που δέχεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας, δοκιμάζεται η εθνική μας αντοχή. Βρισκόμαστε ξανά σε lockdown, κάνουμε ξανά θυσίες, προσπάθειες, ζούμε με περιορισμούς, νιώθουμε ανασφάλεια, κούραση, αγωνία και την ίδια στιγμή, στα μέτωπα της μεγάλης μάχης, εκατοντάδες άνθρωποί μας νοσηλεύονται, ενώ χιλιάδες γιατροί, νοσηλευτές και υγειονομικοί παλεύουν νύχτα- μέρα στο πλευρό τους».

Στα Νοσοκομεία και στις ΜΕΘ δοκιμάζεται η εθνική μας αντοχή.

Ο υπουργός αναφέρει ότι πριν λίγους μήνες έγινε το αναγκαίο με το Εθνικό Σύστημα Υγείας. «Μετά κάναμε το εφικτό και, τώρα πια, κάνουμε αυτό που στην αρχή φάνταζε αδύνατο: Κανένας ασθενής δεν έχει μείνει χωρίς την απαιτούμενη φροντίδα, παρότι το δεύτερο κύμα μάς χτύπησε, όπως χτύπησε και όλη την Ευρώπη, με ταχύτητα και σφοδρότητα. Το γεγονός ότι η μία χώρα μετά την άλλη αναγκαστήκαμε να προχωρήσουμε σε ένα δεύτερο lockdown για να αναχαιτίσουμε τη διασπορά, το γεγονός ότι ισχυρά υγειονομικά συστήματα ξεπέρασαν την αντοχή τους, δείχνει το μέγεθος της κρίσης. Είναι συγκλονιστική η εικόνα που παρουσιάζει η Ευρώπη και σ' αυτή την εικόνα η Ελλάδα, μετά από δέκα χρόνια σκληρής λιτότητας και περικοπών, αντέχει αξιοσημείωτα». Ο Υπουργός υπογραμμίζει ό,τι «εξαρχής ήμασταν προετοιμασμένοι για όλα τα σενάρια και στοχοπροσηλωμένοι στο Στρατηγικό Σχέδιο που έχουμε εκπονήσει με άξονα την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Είναι η σημαντικότερη ενίσχυση των τελευταίων δεκαετιών και θα μείνει ως παρακαταθήκη για όλους».

Υπερδιπλασιασμός ΜΕΘ

Το Υπουργείο Υγείας, αναφέρει ο κ. Κικίλιας, εν μέσω πανδημίας, με κρατικούς πόρους και με δωρεές, υπερδιπλασίασε τις ΜΕΘ στην επικράτεια, ενώ προσέλαβε 7.000 άτομα επικουρικό προσωπικό - γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό. Από αυτούς οι 4.000 νοσηλευτές, βοηθοί, τραυματιοφορείς, με διαδικασίες ΑΣΕΠ και μοριοδότησης θα παραμείνουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, θα μετατραπούν σε αορίστου χρόνου οι συμβάσεις όλων των γιατρών που υπηρετούν σήμερα σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Παράλληλα, προσελήφθησαν 300 μόνιμοι γιατροί που στελεχώνουν τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας των Νοσοκομείων . Όσον αφορά τη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, εντάχθηκαν με ταχύτατες διαδικασίες κλίνες απλές ΜΑΦ και ΜΕΘ από τον ιδιωτικό τομέα στο Ε.Σ.Υ. Ο υπουργός εκφράζει τις ευχαριστίες του σε γιατρούς και νοσηλευτές, που εθελοντικά προσφέρθηκαν να υπηρετήσουν στην πρώτη γραμμή. «Ολοι όσοι συνέβαλαν και συμβάλλουν με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε ιδιότητα σε αυτή τη συγκλονιστική προσπάθεια να σωθεί έστω και μία παραπάνω ανθρώπινη ζωή, είναι οι στυλοβάτες της εθνικής μας αντοχής."

Ο υπουργός αναφέρεται επίσης στα εμβόλια και σημειωνει οτιδήποτε οι προμήθειες των εμβολίων είναι κεντρικά σχεδιασμένες από την Ε.Ε. « Την ίδια μέρα που θα τα έχουν όλοι οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι πολίτες, θα τα έχουν και οι Έλληνες. Ο Πρωθυπουργός, που από την πρώτη στιγμή έως και σήμερα παρακολουθεί και συντονίζει σε όλα τα επίπεδα τη διαχείριση αυτής της κρίσης, έδωσε εντολή για εκπόνηση ενός λεπτομερούς Επιχειρησιακού Σχεδίου, βάσει του οποίου θα εμβολιαστούν με ασφάλεια, με οργάνωση και σωστή ιεράρχηση οι πολίτες.»

Το Εθνικό Σχέδιο Εμβολιασμών COVID-19, προβλέπει τουλάχιστον 1.018 εμβολιαστικά κέντρα και τη δυνατότητα να εμβολιαστούν 2.117.000 άτομα το μήνα. «Αν χρειαστεί και έχουμε πάνω από δύο εγκεκριμένα εμβόλια, μπορεί να επεκταθεί και άλλο. Το εμβόλιο είναι σίγουρα ένας σημαντικός σταθμός, καθώς σταδιακά, με ορίζοντα μέχρι το καλοκαίρι, θα χτίσουμε την πολυπόθητη ανοσία στον πληθυσμό. Μέχρι τότε, όμως, θα δοκιμάζεται η εθνική μας αντοχή».

Ο κ. Κικίλιας απευθύνει έκκληση, για άλλη μια φορά, τήρησης των μέτρων και συνέχιση της προσπάθειας. «Μετράμε ήδη πολλούς νεκρούς και, όχι, δεν θα κάνω σύγκριση με τις απώλειες άλλων χωρών, ούτε θα θεωρήσω επιτυχία μια στατιστική απεικόνιση. Κάθε ανθρώπινη ζωή είναι ξεχωριστή και μοναδική. Γι' αυτό παρακαλώ, για άλλη μια φορά, ξέροντας ότι όλοι ζούμε δύσκολα, ξέροντας ότι όλοι είμαστε στα όρια μας, ψυχολογικά, οικονομικά, κοινωνικά, ανθρώπινα, ας κάνουμε μια ακόμη προσπάθεια. Ας προσπαθήσουμε να προφυλάξουμε τους εαυτούς μας, αλλά και τους άλλους, τους ευπαθείς, τους ευάλωτους, τους αδύναμους. Ας τηρήσουμε αυτά τα τρία μέτρα που θα σώσουν ζωές: Μάσκα-αποστάσεις-αντισηπτικό. Όχι γιατί είναι εντολή του Κράτους, όχι γιατί είναι εντολή των ειδικών, όχι γιατί είναι καταναγκασμός και πρόστιμα… Αλλά γιατί νοιαζόμαστε και προστατεύουμε ο ένας τον άλλον, γιατί σε αυτή τη μάχη είμαστε όλοι μαζί και όλοι μαζί χτίζουμε την εθνική μας αντοχή».