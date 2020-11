Κόσμος

Κορονοϊός - Βρετανία: Δραματική προειδοποίηση για τρίτο κύμα

Σήμα κινδύνου για τρίτο κύμα της πανδημίας αν δεν τηρηθούν τα μέτρα εκπέμπει ο Βρετανός ΥΠΕΞ. Συμφωνία με την Moderna για άλλα 2 εκατ. εμβόλια.

Η Βρετανία διατρέχει κίνδυνο να βρεθεί αντιμέτωπη με ένα τρίτο κύμα της πανδημίας του νέου κορονοϊού, εάν δεν εφαρμόσει σωστά τα περιοριστικά μέτρα τις επόμενες εβδομάδες, προειδοποίησε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Ντόμινικ Ράαμπ.

«Υπάρχει τέτοιος κίνδυνος αν δεν βρούμε τη σωστή ισορροπία», είπε ο Ράαμπ όταν ρωτήθηκε από το BBC αν ενδέχεται να αυξηθούν και πάλι τα κρούσματα, τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο.

Ο υπουργός πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον κάνει ό,τι μπορεί για να αποφύγει να επιβάλει ένα νέο, πανεθνικό λοκτάουν.

Συμφωνία με την Moderna για άλλες 2 εκατ. δόσεις εμβολίου

Η κυβέρνηση της Βρετανίας έκλεισε επίσης συμφωνία με την εταιρεία Moderna Inc για την αγορά επιπλέον 2 εκατομμυρίων δόσεων του υποψηφίου εμβολίου της εναντίον του νέου κορονοϊού.

Με τη συμφωνία αυτή, το Λονδίνο θα αποκτήσει πρόσβαση σε αριθμό δόσεων του συγκεκριμένου σκευάσματος που αρκεί για τον εμβολιασμό 3,5 εκατομμυρίων ανθρώπων.