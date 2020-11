Πολιτική

Γεννηματά: στη Θεσσαλονίκη αναδεικνύονται οι ευθύνες της κυβέρνησης

Η κ. Γεννηματά καταλογίζει στη κυβέρνηση πως άνοιξε τη χώρα χωρίς σχέδιο, με τα χερσαία σύνορα μας «ξέφραγο αμπέλι».

Aυστηρή κριτική στη κυβέρνηση για την αδυναμία να διαχειριστεί το δεύτερο κύμα της πανδημίας, ασκεί η Φώφη Γεννηματά σε συνέντευξή της στην εφημερίδα «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης .Τονίζει μάλιστα πως «στη Θεσσαλονίκη αναδεικνύονται οι ευθύνες της».

Η κ. Γεννηματά καταλογίζει στη κυβέρνηση πως άνοιξε τη χώρα χωρίς σχέδιο, με τα χερσαία σύνορα μας, «ξέφραγο αμπέλι». «Σπαταλήθηκε στη θερινή ραστώνη πολύτιμος χρόνος προετοιμασίας και το νέο κύμα του ιού βρήκε τη χώρα αθωράκιστη. Χωρίς την απαραίτητη ενίσχυση του Ε.Σ.Υ, χωρίς αξιόπιστο και οργανωμένο δίκτυο μαζικών τεστ και αποτελεσματική ιχνηλάτηση, με συνωστισμό στα σχολεία και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Περίσσεψε η προπαγάνδα και η αλαζονεία. Τελικά τους ξέφυγε ο έλεγχος», υποστηρίζει .

Τονίζει ότι «το κλειδί ήταν η προετοιμασία της χώρας για το δεύτερο κύμα. Εκεί τα θαλάσσωσε η Κυβέρνηση. Εμείς από την αρχή της πανδημίας παρουσιάσαμε τις προτάσεις μας. Όλο αυτό το διάστημα δεν υπάρχει ούτε ένα σημείο κριτικής μας στην κυβέρνηση που να μην συνοδεύεται από την αντίστοιχη, τεκμηριωμένη και κοστολογημένη, δική μας εναλλακτική πρόταση. Πρόσφατα μάλιστα κατέθεσα, επίσημα στα πρακτικά της Βουλής, το σύνολο των προτάσεων μας».

Επαναλαμβάνει τις προτάσεις του Κινήματος Αλλαγής για την ενίσχυση του ΕΣΥ, σε υγειονομικό προσωπικό και μέσα καθώς και τις δράσεις που απαιτολύνται ώστε να περιοριστεί η πανδημία. Απορρίπτει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, για υπουργό Υγείας κοινής αποδοχής, λέγοντας πως η Ελλάδα έχει κυβέρνηση που πρέπει να κάνει σοβαρά τη δουλειά της και η αντιπολίτευση τη δική της.

Αναφορικά με τις οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία η κ. Γεννηματά αναφέρει ότι «χρειάζεται ριζική παρέμβαση τώρα. Δεν μπορούμε να χτίσουμε το μέλλον πάνω σε ερείπια. Η Κυβέρνηση δεν έχει ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες επιχειρήσεων και εργαζομένων. Υποβόσκει κρίση. Ο προϋπολογισμός του κ. Μητσοτάκη δεν έχει την παραμικρή επαφή με την πραγματικότητα»

Η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, δηλώνει εκ νέου ότι στην ΕΕ πρέπει να μπεί τέλος στις ανέξοδες δηλώσεις για την προκλητικότητα της Τουρκίας κι είναι ώρα για αυστηρές κυρώσεις. «Εμείς μέσω του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος (PES), ασκούμε κάθε δυνατή πίεση και διεκδίκηση, για την αφύπνιση της Ε.Ε. και τη λήψη των αναγκαίων αποφάσεων.

Απαιτείται κυρίως κινητοποίηση εκ μέρους του Πρωθυπουργού. Με ολοκληρωμένη στρατηγική και αποφασιστικότητα, θα έπρεπε να προηγείται των εξελίξεων, να χτίζει συμμαχίες, να συνδιαμορφώνει τις αποφάσεις και να οριοθετεί με σαφήνεια τις εθνικές κόκκινες γραμμές, κάτι που δεν συμβαίνει στην πράξη», υπογραμμίζει η κ. Γεννηματά.