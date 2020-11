Παράξενα

Εξαφανίστηκε πάλι ο μεταλλικός μονόλιθος - Τα σενάρια (εικόνες)

Ο μεταλλικός μονόλιθος που βρέθηκε στη Γιούτα... εξαφανίστηκε μυστηριωδώς. Οι θεωρείες... δίνουν και παίρνουν.

Ο μυστηριώδης μεταλλικός μονόλιθος, η πρόσφατη ανακάλυψη του οποίου σε μια έρημο στις δυτικές ΗΠΑ πυροδότησε μια σειρά εικασιών για την προέλευσή του, φαίνεται ότι… εξαφανίστηκε, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Η Υπηρεσία Χωροταξίας της Γιούτας ανέφερε ότι με βάση τις «αξιόπιστες πληροφορίες» που έλαβε, κάποιο «άγνωστο τρίτο πρόσωπο» μετέφερε το αντικείμενο από το σημείο όπου είχε βρεθεί, πιθανότατα το βράδυ της Παρασκευής. «Η Υπηρεσία δεν πήρε το αντικείμενο, το οποίο θεωρείται ιδιωτική ιδιοκτησία», διευκρίνισε στην ανακοίνωσή της.

«Δεν ερευνούμε αδικήματα που αφορούν ιδιωτική περιουσία, τα οποία είναι αρμοδιότητα του τοπικού σερίφη», πρόσθεσε.

Το τριγωνικό, πρισματικό μεταλλικό αντικείμενο, που καταχρηστικά αποκαλέστηκε «μονόλιθος», εντοπίστηκε τυχαία στα μέσα Νοεμβρίου, σε μια έρημο στη νότια Γιούτα, από υπαλλήλους που έκαναν από αέρος καταμέτρηση των προβάτων της περιοχής. Αφού προσγειώθηκαν, οι υπάλληλοι της υπηρεσίας δημόσιας ασφάλειας της Γιούτας εξέτασαν τον «μεταλλικό μονόλιθο» αλλά δεν κατάφεραν να βρουν «καμία σαφή ένδειξη για το ποιος μπορεί να τον τοποθέτησε εκεί» και γιατί.

Η ιστορία έγινε viral στο διαδίκτυο και πολλοί ήταν εκείνοι που επισήμαναν τις ομοιότητες του αντικειμένου με τους παράξενους, εξωγήινους μονόλιθους στην ταινία «2001, Οδύσσεια του Διαστήματος» του Στάνλεϊ Κιούμπρικ.

Μολονότι οι αρχές αρνήθηκαν να αποκαλύψουν πού ακριβώς βρισκόταν ο «μονόλιθος», ώστε να μην συρρεύσουν πλήθη, πολύ γρήγορα κάποιοι κατάφεραν να τον εντοπίσουν, αναλύοντας τις φωτογραφίες και βασιζόμενοι στα γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής.

Άλλοι παρατήρησαν επίσης ότι ο μονόλιθος θυμίζει πολύ τα έργα του Αμερικανού γλύπτη Τζον ΜακΚράκεν, ο οποίος για ένα διάστημα διέμενε στη γειτονική Πολιτεία του Νέου Μεξικού και πέθανε το 2011. Ο γιος του, ο Πάτρικ, είπε πρόσφατα στην εφημερίδα Times ότι ο πατέρας του είχε πει το 2002 ότι θα του άρεσε «να αφήσει έργα του σε απομονωμένα σημεία για να τα ανακαλύψει ο κόσμος αργότερα».

Άλλοι πάλι παρατήρησαν ότι αυτή η ανακάλυψη έρχεται στο τέλος μιας χρονιάς που σημαδεύτηκε από την πανδημία της Covid-19 και εξέφρασαν την αισιόδοξη άποψη ότι το αντικείμενο θα μπορούσε να βελτιώσει την κατάσταση. «Είναι το κουμπί της Επανεκκίνησης. Θα μπορούσε παρακαλώ να το πατήσει κάποιος γρήγορα;» αστειεύτηκε ένας χρήστης στο Instagram.