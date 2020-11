Πολιτική

Στα 10 μίλια από το Καστελλόριζο το Oruc Reis

Στην τελική ευθεία πριν την Σύνοδο Κορυφής, στις 10 Δεκεμβρίου μπαίνουν οι σχέσεις Ευρώπης - Τουρκίας, με ολοένα και περισσότερες χώρες να πιέζουν για την επιβολή κυρώσεων.

Λίγες ώρες πριν την εκπνοή της 7ης παράνομης NAVTEX, το Oruc Reis πλησίασε το πρωί στα 10 ναυτικά μίλια από την Στρογγύλη, στο νησιωτικό σύμπλεγμα του Καστελλόριζου. Έπλεε με ταχύτητα άνω των 6 κόμβων χωρίς να έχει ποντίσει καλώδια ερευνών.





Στρατιωτικοί Κύκλοι, μιλώντας στον ΑΝΤ1 εξέφρασαν την εκτίμησή τους ότι το τουρκικό ερευνητικό αναμένεται να αποχωρήσει, άσχετα από το παιχνίδι τακτικής της Άγκυρας, αφού πρέπει να μπει για την περιοδική του συντήρηση.

Οι ευρωπαίοι ηγέτες εμφανίζονται εκνευρισμένοι με την διαρκή προκλητική στάση του Ταγίπ Ερντογάν και πληθαίνουν οι φωνές για την επιβολή κυρώσεων στην Σύνοδο Κορυφής, στις 10 Δεκεμβρίου.

Να επιβληθούν κυρώσεις στην Τουρκία ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκης Βορίδης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 ενώ σχολίασε ότι γίνονται συχνά απόπειρες για έρευνες της γείτονος στην Ανατολική Μεσόγειο, ωστόσο τις αποτρέπει το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό. ?

Η Τουρκία περιμένει τα αποτελέσματα της Συνόδου κι ως τότε προχωρεί σε κινήσεις τακτικής και με την ειδική απεσταλμένη του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Τζέιν Χολ Λουτ, η οποία θα επισκεφθεί Λευκωσία και Αθήνα, όχι όμως την Άγκυρα, αφού η Τουρκία ανέβαλε την συνάντηση για τις 14 Δεκεμβρίου, μετά δηλαδή την απόφαση της Ευρώπης.

Τη στιγμή που η Γαλλία ηγείται της προσπάθειας να επιβληθούν κυρώσεις στην Τουρκία, η Γερμανία φαίνεται επιφυλακτική ακόμη και στο εμπάργκο όπλων, με τον Νίκο Δένδια να την καλεί σε συνέντευξή του στο Politiko να άρει τους δισταγμούς της.









Πάντως το κλίμα στην Γερμανία έχει βαρύνει σημαντικά, μετά την τουρκική πρόκληση ανοιχτά της Λιβύης σε γερμανική φρεγάτα που συμμετείχε στην επιχείρηση Ειρήνη.