Αθλητικά

Ντιέγκο Μαραντόνα: ξεκίνησε έρευνα για τον θάνατό του (βίντεο)

Έρευνες ώστε να διαπιστωθεί εάν υπήρξε αμέλεια στον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα ξεκίνησαν οι αρμόδιες αρχές της Αργεντινής.​