Έγκλημα στη Μάνη: Η κατάθεση-σοκ της 15χρονης που είδε τον πατέρα να σκοτώνει τη μητέρα της

Με λόγια που σόκαραν η κόρη της 44χρονης που είδε μπροστά στα μάτια της τον πατέρα να εκτελεί εν ψυχρώ τη μητέρα της μέσα στο σπίτι τους περιγράφει το σκηνικό του θανάτου.

Κρεμάστηκα πάνω του, για να τον εμποδίσω. Κρατούσε την καραμπίνα και ο πρώτος πυροβολισμός βρήκε την οροφή του σπιτιού. Τότε εκείνη μου φώναξε: «κοριτσάκι μου, ας σκοτώσει εμένα για να γλιτώσεις εσύ». Την κυνήγησε μέσα στο σπίτι. Μετά τον δεύτερο πυροβολισμό, γύρισε και μου είπε: «Μόλις σκότωσα τη μάνα σου.»

Ο 44χρονος απολογήθηκε αργά το απόγευμα τής Παρασκευής στον ανακριτή Γυθείου και αμέσως μετά διατάχθηκε η προφυλάκισή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ζήτησε να εξεταστεί από ψυχίατρο, καθώς όπως είπε αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα.

Ο 44χρονος, όταν είχε συλληφθεί από τους αστυνομικούς είχε αποδώσει την πράξη του στην κακιά στιγμή.

Ο 18χρονος γιος της οκογένειας απουσίαζε την ώρα του εγκλήματος, καθώς ήταν σε νοσοκομείο στο πλευρό του παππού του, ο οποίος υπέκυψε λίγα 24ωρα αργότερα.