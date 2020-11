Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Θεσσαλονίκη: Μεταφέρθηκαν σε ιδιωτική κλινική οι πρώτοι ασθενείς (βίντεο)

Η κατάσταση των νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης παραμένει εξαιρετικά δύσκολη.

Άρχισε η μεταφορά ασθενών θετικών στον SARS- COV 2 από δημόσια νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης στο Κέντρο Αποκατάστασης «Αρωγή», το οποίο έχει διατεθεί γι αυτό τον σκοπό από τον όμιλο Euromedica κατόπιν συμφωνίας με το υπουργείο Υγείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες τις επόμενες ημέρες θα μεταφερθούν σταδιακά από δημόσια νοσοκομεία, βάσει σχεδιασμού, στο Κέντρο Αποκατάστασης «Αρωγή» περισσότεροι από 150 ασθενείς με COVID για απλή νοσηλεία.

Να σημειωθεί ότι δεν έχει γίνει ακόμη μεταφορά ασθενών με COVID για νοσηλεία στην ιδιωτική Κλινική Σαραφιανού η οποία έχει επιταχθεί από το υπουργείο Υγείας γι αυτό τον σκοπό.

Βίντεο: seleo