Καιρός

Καιρός: βροχές, καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά τη Δευτέρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Βουτιά θα κάνει ο υδράργυρος. Σε ποιες περιοχές τα φαινόμενα θα είναι έντονα.

Για σήμερα Δευτέρα, αναμένονται νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα θαλάσσια-παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα στη Θράκη, τη Χαλκιδική, την ανατολική Θεσσαλία και Στερεά, την Εύβοια, τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Στη δυτική Ελλάδα πρόσκαιρα ο καιρός θα βελτιωθεί.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά και σε ημιορεινές περιοχές της Θράκης.

Οι άνεμοι βαθμιαία θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων και θα φτάσουν στο βόρειο Αιγαίο τα 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βόρεια, όπου τις βραδινές ώρες κατά τόπους θα σημειωθεί παγετός.

Στην Αττική περιμένουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς σποραδικές καταιγίδες. Από τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι αρχικά νότιοι νοτιοανατολικοί 4 μποφόρ, γρήγορα θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 5 έως 09 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη, αναμένονται νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα θαλάσσια-παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα στη Θράκη και τη Χαλκιδική, όμως από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και σε ημιορεινές περιοχές της Θράκης. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και βαθμιαία τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 1 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Από το βράδυ σε περαιτέρω πτώση και κατά τόπους θα σημειωθεί παγετός.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, θα έχουμε νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στις νοτιότερες περιοχές, κυρίως στα θαλάσσια-παραθαλάσσια, σποραδικές καταιγίδες. Γρήγορα και από τα βόρεια τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στις νοτιότερες περιοχές. Οι άνεμοι ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, βαθμιαία θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 8 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο, αναμένονται νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα θαλάσσια-παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι πρόσκαιρα κατά τόπους έντονα στην ανατολική Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τις Σποράδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά βαθμιαία τοπικά 7 μποφόρ, στα νότια τις πρωινές ώρες νότιοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 8 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη, νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Από τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, από το απόγευμα θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς 3 με 5 και στα βόρεια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα νότια σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Από τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, γρήγορα στα βόρεια θα στραφούν σε βορειοανατολικούς 5 με 6 και από το απόγευμα τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Σάμο, νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς πρόσκαιρα ισχυρές. Οι άνεμοι ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 11 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση καιρού για την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου

Στα ανατολικά και τα νότια νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως σε Σποράδες, Εύβοια και νότιο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στη δυτική Πελοπόννησο που βαθμιαία το βράδυ θα ενταθούν και θα σημειωθούν σποραδικές καταιγίδες στα νοτιοδυτικά.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν τις πρωινές ώρες στα ορεινά της κεντρικής και βορειοανατολικής χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση. Από αργά το βράδυ στο Ιόνιο θα στραφούν σε νότιους 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις πρωινές και βραδινές ώρες στα βόρεια.