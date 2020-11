Πολιτική

Αναβάλλεται η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον Στέλιο Πέτσα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεν θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα η καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Η ανακοίνωση.



Δεν θα πραγματοποιηθεί αύριο η καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον Στέλιο Πέτσα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «λόγω συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου αύριο, Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικό εκπρόσωπο, Στέλιο Πέτσα, δεν θα πραγματοποιηθεί».