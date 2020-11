Κοινωνία

Κορονοϊός: “βροχή” τα πρόστιμα για παραβίαση των μέτρων

H ΕΛΑΣ προχώρησε και σε συλλήψεις για παραβίαση των μέτρων λειτουργίας επιχειρήσεων.

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικό Σώμα, ΔΙΜΕΑ, Δημοτική Αστυνομία, Σ.ΕΠ.Ε. και Ε.Α.Δ.) διενήργησαν την Σάββατο, 28.11.2020 συνολικά 65.388 ελέγχους και κατέγραψαν 1.773 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 521.550 ευρώ και κύρωση αναστολής λειτουργίας 15 ημερών σε δύο επιχειρήσεις

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (53.184).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

1. Μη χρήση μάσκας

2. Μη τήρηση ειδικών όρων λειτουργίας επιχειρήσεων

3. Μη νόμιμη μετακίνηση (πεζοί και οχήματα)

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

α) Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε τρεις συλλήψεις για παραβάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων.

β) Στην Περιφέρεια Αττικής επιβλήθηκε κύρωση αναστολής λειτουργίας δεκαπέντε ημερών και πρόστιμο 5.000 ευρώ σε καφέ, ενώ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου επιβλήθηκε κύρωση αναστολής λειτουργίας δεκαπέντε ημερών και πρόστιμο 3.000 ευρώ σε καφέ.

γ) Στην Περιφέρεια Αττικής επιβλήθηκε πρόστιμο 5.000 ευρώ σε κατάστημα ρούχων.

δ) Στο Δήμο Κορυδαλλού επιβλήθηκε πρόστιμο 600 ευρώ (2x300 ευρώ) σε δύο υπαλλήλους super market γιατί βρισκόντουσαν στο παρασκευαστήριο τροφίμων και συνομιλούσαν σε κοντινή απόσταση χωρίς να φορούν μάσκα.