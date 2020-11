Πολιτική

Πολεμικό Ναυτικό: Συνεκπαίδευση Ελλάδας-Αιγύπτου κοντά στην Κάρπαθο (βίντεο)

Μήνυμα στην Τουρκία η κοινή ναυτική άσκηση των δύο χωρών, στη θαλάσσια περιοχή νοτίως της Καρπάθου.

Συνεκπαίδευση PASSEX (Passing Exercise) μονάδων επιφανείας του Πολεμικού Ναυτικού της Ελλάδας και της Αιγύπτου διεξήχθη, το Σάββατο, στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή νοτίως της Καρπάθου, κατόπιν συνεργασίας του ΓΕΕΘΑ με το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Αιγύπτου.

Η εν λόγω συνεκπαίδευση συνέβαλε στην προαγωγή του επιπέδου της επιχειρησιακής ετοιμότητας, μαχητικής ικανότητας και συνεργασίας των συμμετεχουσών μονάδων των δύο χωρών, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ.