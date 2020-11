Οικονομία

ΕΚΤ: χρειάζεται επιτάχυνση της μείωσης των “κόκκινων” δανείων στην Ελλάδα

Τι ζήτησε ο επικεφαλής του Εποπτικού Μηχανισμού της ΕΚΤ για τους πλειστηριασμούς και τον πτωχευτικό κώδικα.

Την ανάγκη να επιταχύνουν οι ελληνικές τράπεζες τη διαδικασία εξυγίανσης των ισολογισμών τους προκειμένου να μειωθούν σε αποδεκτό επίπεδο τα κόκκινα δάνεια, υπογράμμισε ο επικεφαλής του Εποπτικού Μηχανισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ESM) Αndrea Enria.

O ίδιος, μιλώντας σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ, τάχθηκε για μία ακόμη φορά υπέρ της ίδρυσης ενός Πανευρωπαϊκού δικτύου «κόκκινων τραπεζών» (εταιρειών διαχείρισης ενεργητικού) προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το επερχόμενο κύμα αύξησης δανείων που θα προκαλέσει η πανδημία.

Μάλιστα, πρότεινε τη δημιουργία μηχανισμού ο οποίος θα αποτρέπει τον επιμερισμό του κόστους που συνεπάγεται η λειτουργία τέτοιων εταιρειών μεταξύ όλων των κρατών μελών της Ε.Ε.

Με τον τρόπο αυτόν, όπως διευκρίνισε ο ίδιος, μπορεί να καμφθούν οι αντιρρήσεις που προβάλλουν ορισμένες κυβερνήσεις επικαλούμενες τον λεγόμενο «κίνδυνο αμοιβαίας ανάληψης Χρέους».

Επίσης, όπως απεκάλυψε, αντίθετοι με την ιδέα της δημιουργίας μίας πανευρωπαικής «κακής τράπεζας» είναι και ορισμένοι τραπεζίτες, οι οποίοι κρίνουν ότι οι δυσοίωνες προβλέψεις για την αύξηση των κόκκινων δανείων στην Ευρωζώνη ( σ.σ ο ίδιος έχει εκτιμήσει ότι η νέα γενιά των μη εξυπηρετούμενων δανείων μπορεί να φθάσει το 1,4 τρισ. ευρώ), είναι αρκετά απαισιόδοξες.

Ειδικότερα, για τις ελληνικές τράπεζες ο επικεφαλής του SSM αναγνώρισε ότι έχουν καταβάλει απίστευτες προσπάθειες και πρόοδο στην αντιμετώπιση της κληρονομιάς των μη εξυπηρετούμενων δανείων από την προηγούμενη κρίση. «Έχουμε παρατηρήσει μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους περίπου 25 δισ. Ευρώ από τον Δεκέμβριο του 2018 έως το τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Έτσι, υπήρξε μια σημαντική προσπάθεια, αλλά ο λόγος των μη εξυπηρετούμενων δανείων προς τα συνολικά δάνεια παραμένει πολύ υψηλότερος από ό,τι στην υπόλοιπη τραπεζική ένωση. Είναι 36,7% στην Ελλάδα, σε σύγκριση με κάτω του 3% στη ζώνη του ευρώ συνολικά, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να καταβληθούν πρόσθετες προσπάθειες».

Περαιτέρω επιδείνωση

Προσέθεσε, δε, ότι η κυβέρνηση έχει θέσει σε εφαρμογή το πρόγραμμα ΗΡΑΚΛΗΣ το οποίο συνέβαλε στη σημαντική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

«Η κυβέρνηση έχει θεσπίσει το σχήμα προστασίας στοιχείων ενεργητικού «Ηρακλής» το οποίο επιτρέπει στις τράπεζες να κάνουν τιτλοποιήσεις και να ελευθερώσουν τους ισολογισμούς τους από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Χάρη σε αυτό το σχήμα έχει σημειωθεί πρόσφατα σημαντική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, άρα έχουν ήδη επιτευχθεί πολλά» είπε.

«Γνωρίζουμε ότι η βαθιά ύφεση που έχει προκαλέσει ο κορ0νοϊός θα οδηγήσει σε περαιτέρω επιδείνωση της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού και οι τράπεζες θα πρέπει να εξακολουθήσουν να είναι σε θέση να στηρίξουν την οικονομία. Πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτό το ζήτημα ως επείγον» επεσήμανε.

Νέος πτωχευτικός και ενίσχυση ηλεκτρονικών πλειστηριασμών

«Υπάρχει και κάτι που μπορούν να κάνουν οι αρχές για να στηρίξουν αυτήν τη διαδικασία. Υπάρχουν σημαντικές μεταρρυθμίσεις που συζητούνται, όπως καταλαβαίνω, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και στην κυβέρνηση. Μεταρρυθμίσεις όπως η εφαρμογή του νέου πτωχευτικού κώδικα, η ενίσχυση του πλαισίου ηλεκτρονικών πλειστηριασμών για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και η εκκαθάριση των υποθέσεων πτώχευσης φυσικών προσώπων οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον των δικαστηρίων. Όλα αυτά τα ζητήματα πρέπει να επιλυθούν προκειμένου ο τραπεζικός τομέας να γίνει περισσότερο βιώσιμος και να είναι πραγματικά σε θέση να στηρίξει την οικονομία». τόνισε επίσης.

Προειδοποίησε, όμως, ότι οι τράπεζες πρέπει να επιταχύνουν την εκκαθάριση των ισολογισμών τους, καθώς η βαριά ύφεση που προκλήθηκε από το COVID-19 θα οδηγήσει σε περαιτέρω επιδείνωση της ποιότητας των δανείων τους . «Είναι επείγον να αντιμετωπίσουν αυτό το ζήτημα» , ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υποστήριξε τέλος ότι η τραπεζική ένωση δεν έχει προωθηθεί επαρκώς, ώστε να διαθέτει ένα ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλισης καταθέσεων το οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ανάχωμα σε περίπτωση ενός μεγάλου συστημικού σοκ.