Πολιτική

Κορονοϊός: σκληρή κόντρα Πέτσα – ΣΥΡΙΖΑ για την καταγραφή των κρουσμάτων

Δημοσιεύματα για διπλό τρόπο καταγραφής των δεδομένων γύρω από την πανδημία, πυροδότησαν οξεία ένταση στο πολιτικό σκηνικό.

Σε δήλωση με την οποία διαψεύδει παράλληλα συστήματα και διπλό τρόπο καταγραφής των δεδομένων γύρω από την πανδημία του κορονοιού προέβη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι η διακίνηση η ψευδών ειδήσεων και η αμφισβήτηση των επίσημων στοιχείων τη στιγμή που η χώρα, όπως και ολόκληρη η Ευρώπη, δίνει μάχη με το δεύτερο κύμα της πανδημίας βλάπτουν την κοινή προσπάθεια.

«Υπάρχει ένα σύστημα καταγραφής κρουσμάτων, το Εθνικό Μητρώο COVID-19 και βρίσκεται διαρκώς στη διάθεση των επιστημόνων. Τα περί παράλληλων συστημάτων και διπλού τρόπου καταγραφής υπάρχουν μόνο στη φαντασία κάποιων» σημειώνει χαρακτηριστικά ο κ. Πέτσας προσθέτοντας ότι «ο ΕΟΔΥ από την πρώτη στιγμή της πανδημίας είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης για την αντιμετώπιση της» και ότι «τα στελέχη και το επιστημονικό προσωπικό του εργάζονται συστηματικά και ακούραστα», κάτι, που, όπως λέει, βλέπουν όλοι οι Έλληνες.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημειώνει, εξάλλου ότι ο ΕΟΔΥ συντάσσει με τα πιο έγκυρα και αξιόπιστα στοιχεία και δημοσιεύει καθημερινά την "Ημερήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης λοίμωξης από το νέο κορονοϊό (COVID-19)" και με βάση αυτά τα στοιχεία οι ειδικοί συζητούν και λαμβάνουν τις αποφάσεις. «Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οτιδήποτε άλλο υπονομεύει την κοινή προσπάθεια όλων μας», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ Πέτσας.

ΣΥΡΙΖΑ: δεν έχει καμία αξία ο λόγος του Πέτσα

Ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωση του και σχολιάζοντας τα σχετικά δημοσιεύματα, αλλά και τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, αναφέρει ότι «ο κ. Πέτσας μέχρι στιγμής δεν έχει πει ψέματα μόνο για το από πού ανατέλλει ο ήλιος. Οπότε ο λόγος του δεν έχει καμία αξία γιατί επί 8 μήνες διαψεύδεται καθημερινά από την ίδια την πραγματικότητα.

Ωστόσο σήμερα έχουμε δύο εφημερίδες οι οποίες, όχι μόνο δείχνουν εγκληματικά λάθη διαχείρισης της πανδημίας με αποτέλεσμα τον θάνατο εκατοντάδων συναθρώπων μας καθημερινά, αλλά και κάτι χειρότερο: ότι μαγειρεύονται στοιχεία με πολιτική σκοπιμότητα για να μην αναδειχθεί το ακριβές μέγεθος της τραγωδίας που ζούμε.

Πλέον τον λόγο πρέπει να έχει η δικαιοσύνη. Θεωρούμε ότι η εισαγγελική παρέμβαση για απόκρυψη, συσκότιση και διαστρέβλωση στοιχείων είναι αυτονόητη και επιβεβλημένη για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Η κυβέρνηση θα πρέπει σήμερα κιόλας να μοιράσει στα κόμματα της Βουλής τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής, που αρνείται εδώ και έξι μήνες».