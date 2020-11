Αθλητικά

F1: Τρομακτικό ατύχημα στην πίστα του Μπαχρέιν - Στις φλόγες μονοθέσιο (βίντεο)

Από θαύμα σώθηκε ο Ρομέν Γκροζάν, όταν το μονοθέσιό του προσέκρουσε στις μπάρες και εξερράγη.

Σε προσωρινή διακοπή, για τουλάχιστον 45 λεπτά, προχώρησαν οι διοργανωτές του Γκραν Πρι του Μπαχρέιν, μετά το τρομακτικό ατύχημα που είχε ο Ρομέν Γκροζάν.

Το μονοθέσιο του Γάλλου πιλότου πήρε φωτιά και εν συνεχεία προσέκρουσε στις μπάρες και κόπηκε στα δύο, λίγο μετά την εκκίνηση του 15ου Γκραν Πρι της χρονιάς.

Ο Γκροζάν διακομίστηκε στο νοσοκομείο “MDF MC Military Hospital” με εγκαύματα στα χέρια και στους αστραγάλους, ενώ φαίνεται πως έχει σπάσει και ένα πλευρό.

Η κατάστασή του είναι σταθερή, όπως προκύπτει και βρίσκεται εκτός κινδύνου.

Η Haas του παραδόθηκε στις φλόγες, μετά από επαφή με την AlphaTauri του Ρώσου οδηγού Ντανιίλ Κβίατ.

Όταν διεκόπη ο αγώνας, ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Λιούις Χάμιλτον βρισκόταν στην 1η θέση, ο Μαξ Φερστάπεν ήταν δεύτερος, ενώ στην 3η θέση ακολουθούσε ο Σέρχιο Πέρεθ. Για την ιστορία, η πρώτη δυάδα δεν άλλαξε μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, ενώ τρίτος τερμάτισε ο Αλεξάντερ Αλμπόν.