Κόσμος

Νιγηρία: Τζιχαντιστές εκτέλεσαν περισσότερους από 100 αμάχους

Οι Αρχές αποδίδουν το μακελειό στην οργάνωση Μπόκο Χαράμ.

Τουλάχιστον 100 άμαχοι σκοτώθηκαν το Σάββατο σε επίθεση ενόπλων εναντίον αγροτών στο χωριό Κοσόμπε, στη βορειοανατολική Νιγηρία, σύμφωνα με απολογισμό των Ηνωμένων Εθνών.

«Στις 28 Νοεμβρίου, νωρίς το απόγευμα, ένοπλοι άνδρες έφτασαν με μοτοσικλέτες και εξαπέλυσαν βίαιη επίθεση εναντίον ανδρών και γυναικών που εργάζονταν στα χωράφια στο Κοσόμπε», ανέφερε ο συντονιστής του ΟΗΕ για ανθρωπιστικά θέματα στη Νιγηρία, Έντουαρντ Κάλον. «Τουλάχιστον 100 πολίτες σκοτώθηκαν βάναυσα και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν», πρόσθεσε.

Οι Αρχές της Νιγηρίας επιρρίπτουν την ευθύνη στην τζιχαντιστική οργάνωση Μπόκο Χαράμ.

Λίγο νωρίτερα, ο κυβερνήτης της Πολιτείας Μπόρνο, Μπαμπαγκανάν Ουμάρα Ζουλούμ, έκανε λόγο για «τουλάχιστον 70 νεκρούς», επισημαίνοντας ωστόσο ότι ο απολογισμός αυτός θα αυξηθεί.

Ο κυβερνήτης πήγε σήμερα στο χωριό Ζαμπαρμάρι, κοντά στην αγροτική περιοχή όπου διαπράχθηκε η επίθεση και παρέστη στον ενταφιασμό 43 θυμάτων.

Οι άνδρες της Μπόκο Χαράμ έδεσαν και σφαγίασαν τα θύματά τους, εργάτες γης οι οποίοι δούλευαν στους ορυζώνες του Κοσόμπε, σε μικρή απόσταση από το Μαϊντουγκούρι, την πρωτεύουσα της Πολιτείας. Μια φιλοκυβερνητική παραστρατιωτική οργάνωση ανέφερε ότι τα πρώτα 43 θύματα που βρέθηκαν χθες ανήκαν σε μια ομάδα συνολικά 60 εργατών γης που κατάγονταν από την Πολιτεία Σοκότο, περίπου 1.000 χιλιόμετρα δυτικότερα. Οι άνθρωποι αυτοί πήγαν στη βορειοανατολική Νιγηρία για να δουλέψουν στους ορυζώνες.

Η Μπόκο Χαράμ και μια αποσχισθείσα ομάδα, το “Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική” (Iswap) στοχοθετούν ολοένα και πιο συχνά ξυλοκόπους, αγρότες και ψαράδες της περιοχής. Τους κατηγορούν μεταξύ άλλων ότι «κατασκοπεύουν» και μεταφέρουν πληροφορίες στον στρατό και στις παραστρατιωτικές οργανώσεις που πολεμούν τους τζιχαντιστές.