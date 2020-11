Αθλητικά

Λαμία – ΠΑΟΚ: εύκολο πέρασμα για τον “Δικέφαλο”

Ο Γκαρσία παράταξε την ομάδα του με πολλές αλλαγές, αλλά οι Θεσσαλονικείς δεν είχαν κανένα πρόβλημα απέναντι στην ουραγό Λαμία.

Όσο κουρασμένος κι ήταν ο ΠΑΟΚ από τα συνεχόμενα ματς και τα ταξίδια, η διαφορά κλάσης απέναντι στην ουραγό Λαμία ήταν τεράστια και ως εκ τούτου, δεν δυσκολεύτηκε να επικρατήσει με 2-0 στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Super League, ανεβαίνοντας στη 2η θέση της βαθμολογίας. Οι Τζόλης και Βιεϊρίνια τα γκολ της νίκης για τους Θεσσαλονικείς.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά», με γερό «φρεσκάρισμα» στην ενδεκάδα του από τον Πάμπλο Γκαρσία, μπήκε «φουριόζος» στο ματς, πίεσε ψηλά τη Λαμία κι έφτασε σε ένα γρήγορο γκολ με τον Τζόλη στο 12ο λεπτό, έπειτα από ωραίο γύρισμα του Ουαγκέ.

Το γρήγορο προβάδισμα απλοποίησε τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ που συνέχισε να πιέζει τους «κυανόλευκους», έχοντας κυριότερο εκφραστή των επιθέσεών του τον Τζόλη, ο οποίος είχε και δεύτερη καλή στιγμή στο 21’, όμως το πλασέ του έφυγε άουτ.

Στο δεύτερο μέρος, οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να είναι απόλυτοι κυρίαρχοι στον αγωνιστικό χώρο κι έφτασαν κοντά στο 2-0 στο 54’ με τον Τζόλη, ο οποίος υποδέχθηκε την μπάλα μετά το γύρισμα του Μουργκ από δεξιά, αλλά το πλασέ του από καλή θέση έφυγε άουτ.

Η αλλαγή του Βιεϊρίνια στο 60’, ήταν η πλέον καθοριστική κίνηση απ’ την πλευρά του Γκαρσία για να «καθαρίσει» το ματς. Μόλις τέσσερα λεπτά μετά την είσοδό του, ο Πορτογάλος, με καταπληκτική εκτέλεση φάουλ έκανε το 2-0 για τον ΠΑΟΚ κι επί της ουσίας έβαλε τέλος στη... σεμνή τελετή.

Στο υπόλοιπο μισάωρο, ο ΠΑΟΚ έκανε διαχείριση του παιχνιδιού, κράτησε μακριά απ’ την εστία του τη Λαμία και πανηγύρισε μία «σβηστή» νίκη, που του έδωσε την ευκαιρία να προσπεράσει τον Άρη στη βαθμολογία και να παραμείνει σε απόσταση... αναπνοής από τον Ολυμπιακό.

Διαιτητής: Ευάγγελος Μανούχος (Αργολίδας)

Κίτρινες: Μπεχαράνο, Σκόνδρας – Ίνγκασον, Τζόλης

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΛΑΜΙΑ (Μπ. Τεννές): Επασί, Σκόνδρας (62’ βασιλακάκης), Ασίγκμπα (45’+1’ Τζανετόπουλος), Αντέτζο, Μπαχανάκη (46’ Σαραμαντάς), Μπουλούλης, Μπεχαράνο, Ντέλετιτς, Τσούκαλος (62’ Αραμπούλι), Ρόμανιτς, Καραμάνος.

ΠΑΟΚ (Π. Γκαρσία): Πασχαλάκης, Ουαγκέ, Ίνγκασον, Μιχαηλίδης, Περέιρα, Αουγκούστο, Ελ Καντουρί (71’ Σβαμπ), Νινούα (81’ Τσιγγάρας), Μουργκ (60’ Αντ. Ζίβκοβιτς), Τζόλης (60’ Βιεϊρίνια), Σφιντέρσκι (81’ Τσόλακ).