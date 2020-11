Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Βασιλακόπουλος στον ΑΝΤ1: Αν χαλαρώσουμε, θα έχουμε χειρότερα (βίντεο)

Ο Καθηγητής Πνευμονολογίας προειδοποιεί πως δεν πρέπει να εφησυχάζουμε μέχρι να έρθει το εμβόλιο για την COVID-19.