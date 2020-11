Κοινωνία

Σίνδος: Εστιάτορες μαγειρεύουν για γιατρούς και νοσηλευτές (βίντεο)

Εντυπωσιάζει η κίνηση ανθρωπιάς από εστιάτορες που έκλεισαν τα καταστήματά τους, λόγω των περιοριστικών μέτρων.