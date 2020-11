Αθλητικά

Γκραν πρι Μπαχρέιν: νίκησε ο συνήθης ύποπτος…

Ο αγώνας διακόπηκε προσωρινά από το τρομακτικό ατύχημα που είχε ο Γάλλος πιλότος, Ρομέν Γκροζάν.

Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, Λιούις Χάμιλτον, αναδείχτηκε νικητής στο Μπαχρέιν, σ' ένα Γκραν Πρι που οδηγήθηκε σε προσωρινή διακοπή μετά από ένα τρομακτικό ατύχημα που είχε ο Γάλλος πιλότος της Haas Ρομέν Γκροζάν.

O Χάμιλτον που είχε «σφραγίσει» την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος στην Τουρκία πριν από δύο εβδομάδες, πανηγύρισε στο Σακχίρ την 95η νίκη του έχοντας ξεκινήσει από την pole position. Ήταν δε η 5η διαδοχική και 11η στα 15 συνολικά Γκραν Πρι της σεζόν μέχρι στιγμής.

Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Ολλανδός πιλότος της Red Bull Μαξ Φερστάπεν, ενώ ο Αλεξάντερ Αλμπόν ανέβηκε επίσης στο πόντιουμ ως 3ος. Μηχανικό πρόβλημα αντιμετώπισε προς το τέλος του αγώνα ο Σέρχιο Πέρεθ.

Σε προσωρινή διακοπή είχαν προχωρήσει οι διοργανωτές του Γκραν Πρι του Μπαχρέιν, μετά το ατύχημα που είχε ο Ρομέν Γκροζάν. Το μονοθέσιο του Γάλλου πιλότου πήρε φωτιά και εν συνεχεία προσέκρουσε στις μπάρες και κόπηκε στα δύο, λίγο μετά την εκκίνηση του 15ου Γκραν Πρι της χρονιάς. Ο Γκροζάν διακομίστηκε δια αέρος στο νοσοκομείο "BDF MC Military Hospital" με εγκαύματα στα χέρια και στους αστραγάλους, ενώ φαίνεται πως έχει σπάσει και ένα πλευρό. Ο Γκορζάν βρίσκεται εκτός κινδύνου.

Η Haas του παραδόθηκε στις φλόγες, μετά από επαφή με την AlphaTauri του Ρώσου οδηγού Ντανιίλ Κβίατ. Όταν διεκόπη ο αγώνας, ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Λιούις Χάμιλτον βρισκόταν στην 1η θέση, ο Μαξ Φερστάπεν ήταν δεύτερος, ενώ στην 3η θέση ακολουθούσε ο Σέρχιο Πέρεθ.