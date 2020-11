Αθλητικά

Πρόκριση στο Ευρωμπάσκετ για την εθνική Ελλάδος

Η “γαλανόλευκη” επιβλήθηκε στην παράταση της Βουλγαρίας και εξασφάλισε το εισιτήριο για την τελική φάση.

Με μεγάλη ανατροπή απέναντι στη Βουλγαρία, η εθνική Ελλάδος κατάφερε να οδηγήσει τον αγώνα σε παράταση (71-71) και εν συνεχεία να επικρατήσει με 84-78, εξασφαλίζοντας πρόωρα την πρόκριση στην τελική φάση του Ευρωμπάσκετ 2022.

Τα τρίποντα του Γιάννη Αθηναίου (21 πόντοι, με 6/9 τρίποντα), δύο στα τέλη της κανονικής διάρκειας, ένα με την έναρξη του έξτρα πεντάλεπτου και ένα ακριβώς πριν από τη λήξη αυτού, στέλνουν την ομάδα του Θανάση Σκουρτόπουλου χωρίς άγχος στο 3ο “παράθυρο”, αυτό του Φεβρουαρίου, για τα προκριματικά του επόμενου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Aν και βρισκόταν στο -5 (68-63) στα 31΄΄ πριν από τη λήξη της κανονικής διάρκειας, δύο διαδοχικά τρίποντα του Αθηναίου έβαλαν ξανά στο... παιχνίδι της πρόκρισης την εθνική και ο Δημήτρης Κατσίβελης κάρφωσε για το 71-71 (σκορ κ.α.), αφού ενδιάμεσα είχε ευστοχήσει σε 1/2 βολές μόνο ο Τσαβντάρ Κοστόφ.

Ο Αθηναίου ευστόχησε ξανά σε τρίποντο αμέσως μετά την έναρξη της παράτασης, το παράδειγμά του ακολούθησε και ο Βαγγέλης Μάντζαρης, ενώ με το “alley-oop” του Κατσίβελη η εθνική προηγήθηκε με 76-79. Οι Βούλγαροι δεν εγκατέλειψαν, μείωσαν σε 78-79 με λέι απ του Βέντισλαβ Πέτκοφ με εναπομείναντα χρόνο 1:31΄΄, αλλά ο Δημήτρης Αγραβάνης είχε 2/2 βολές και ο... Γιάννης Αθηναίου ευστόχησε ξανά έξω από τα 6,75μ., διαμορφώνοντας το τελικό 78-84.

Τα δεκάλεπτα: 25-17, 41-31, 52-46, 71-71 κ.α., 78-84 παρ.

Βουλγαρία (Ρόζεν Τσέτκοφ Μπαρτσόφσκι): Μποστ 12, Κοστόφ 15, Γκεοργκίεφ 9, Ιβάνοφ 5, Πέτκοφ 11, Μπάτσεφ 7, Μαρίνοφ 5, Τσερνοκόζεφ 8, Βακλίνοφ, Χατζιρούσεφ 6.

Ελλάδα (Θανάσης Σκουρτόπουλος): Αγραβάνης Δ. 10, Αθηναίου 21, Κατσίβελης 8, Μάντζαρης 3, Μαργαρίτης 7, Αγραβάνης Γ. 4, Φλιώνης, Γκίκας, Κακλαμανάκης 9, Καββαδάς 14, Λούντζης 8, Σκορδίλης.

Greece ????: Providing drama since the ancient times ??@HellenicBF with an unbelievable comeback behind Athinaiou's crescendo!#EuroBasket pic.twitter.com/9yZ0mkWqZB — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) November 29, 2020