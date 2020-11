Κοινωνία

Λέσβος: Σημαντική αποσυμφόρηση από πρόσφυγες και μετανάστες (βίντεο)

Η νέα δομή στο Μαυροβούνι δεν θυμίζει σε τίποτα τη Μόρια, σημειώνει ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης.