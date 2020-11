Κοινωνία

Ζωγράφος, ετών 71, αποφάσισε να ασχοληθεί με το γράφιτι (βίντεο)

Έργα του κοσμούν ήδη κτίρια, πεζοδρόμια, ακόμη και την παραλία της Νέας Αγαθούπολης Πιερίας.

Όσοι έχουν περάσει από την Νέα Αγαθούπολη Πιερίας σίγουρα έχουν παρατηρήσει τα πολύχρωμα γκράφιτι σε σπίτια, παράθυρα, παγκάκια , ακόμα και στα βράχια της ακτής.

Λίγοι όμως γνωρίζουν τον δημιουργό… Τον Νίκο Σεμετζίδη, που στα 71 του χρόνια, συνεχίζει να δημιουργεί και να γεμίζει με χρώματα το χωριό στο οποίο μεγάλωσε.

Οι φίλοι του τον φωνάζουν “θείο Nick” και έτσι υπογράφει τα ευφάνταστα γκράφιτι και τις άλλες δημιουργίες του. Σε πολλές ζωγραφιές του προσθέτει στίχους από ποιήματα.

Ο τρόπος που ζωγραφίζει κάθε καλλιτέχνης μπορεί να βασίζεται στην φαντασία ή όπως στην περίπτωση του κύριου Σεμιζίδη, στα βιώματα. Το μόνο σίγουρο είναι πως βρίσκεται στο χέρι του, το πώς και το πού θα αποτυπώσει αυτό που θέλει.