Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ: νίκη… βάλσαμο για την “Ένωση”

Η ΑΕΚ άφησε πίσω της τον «εφιάλτη» της Ζόρια και πήρε ένα υπερπολύτιμο τρίποντο που της επιτρέπει να αναρριχηθεί βαθμολογικά.

Τρία 24ωρα μετά τη βαριά εντός έδρας ήττα από τη Ζόρια (0-3) που σήμανε επί της ουσίας και τον αποκλεισμό της απ’ τους ομίλους του Europa League, η ΑΕΚ έβγαλε «αντίδραση» κι «απάντησε» με ένα μεγάλο «διπλό» στην Τρίπολη, επικρατώντας του Αστέρα με 2-1 για τη 10η αγωνιστική της Super League. Οι Μάρκο Λιβάγια και Καρίμ Ανσαριφάρντ τα γκολ της νίκης για την «Ένωση», ισοφάρισε προσωρινά ο (πρώτος σκόρερ της Λίγκας), Χερόνιμο Μπαράλες.

Η ΑΕΚ μπήκε στο γήπεδο στα... κόκκινα και προσπάθησε να «στριμώξει» στα σχοινιά από τα πρώτα λεπτά τον Αστέρα. Μόλις στο 2’ από εκτέλεση φάουλ του Μάνταλου και γύρισμα του Λιβάγια, ο Ανσαριφάρντ έκανε το σουτ, αλλά έδιωξε πάνω στη γραμμή ο Σουάρεθ.

Στο 13’ οι «κιτρινόμαυροι» πήραν το προβάδισμα στο σκορ με τον Λιβάγια. Ο Σάκχοφ έκανε τη σέντρα απ' τα δεξιά, ο Τάνκοβιτς την έστρωσε με το κεφάλι στον Κροάτη κι εκείνος με δυνατό σουτ στην κίνηση νίκησε τον Παπαδόπουλο κάνοντας το 1-0 για την ΑΕΚ.

Η «Ένωση» συνέχισε να βγάζει μεγάλη επιθετικότητα και στο 21’ έφτασε κοντά και σε ένα δεύτερο τέρμα, όμως το πλασέ του Μάνταλου πέρασε ψηλά άουτ. Τρία λεπτά αργότερα, ο Τάνκοβιτς «δοκίμασε» από μακριά το πόδι του, αλλά η μπάλα πέρασε ελάχιστα έξω απ' το αριστερό δοκάρι του Παπαδόπουλου.

Πριν το φινάλε του α΄ μέρους, υπήρξαν δύο φάσεις που άλλαξαν εντελώς τα δεδομένα του αγώνα. Στο 42’ η ΑΕΚ σπατάλησε μία τεράστια ευκαιρία για να κάνει το 2-0, όταν σε πολύ ωραία αντεπίθεση και συνεργασία των Μάνταλου, Τάνκοβιτς και Ανσαριφάρντ, ο Πέπε Καστάνιο «μπήκε» στη φάση κι απομακρύνοντας προς τα πίσω λίγο έλειψε να σημειώσει αυτογκόλ, αλλά ο Παπαδόπουλος απέκρουσε εντυπωσιακά. Στην εξέλιξη της φάσης το σουτ του Ινσούα κόντραρε και πέρασε κόρνερ.

Κι ενώ η ΑΕΚ φαινόταν να ελέγχει το παιχνίδι, στο 44’ από μία εξαιρετική σέντρα του Άλβαρες από τα αριστερά, ο Μπαράλες με τρομερό άλμα και κεφαλιά ισοφάρισε, στέλνοντας τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια ισόπαλες με 1-1.

Στο δεύτερο μέρος η ΑΕΚ, αν και δεν είχε την ίδια ένταση στο παιχνίδι της, συνέχισε επιθετικά και στο 48’ είχε οριζόντιο δοκάρι σε σέντρα-σουτ του Λιβάγια. Στο 58’ ωστόσο, η «Ένωση» βρήκε το δεύτερο γκολ που επιζητούσε, με ακόμη μία πολύ καλή αντεπίθεση και συνεργασία ανάμεσα σε Λιβάγια, Βασιλαντωνόπουλο, Σάκχοφ και καταπληκτικό τελείωμα του Ανσαριφάρντ στο «παραθυράκι» της εστίας του Παπαδόπουλου.

Ακολούθως, η ΑΕΚ έγινε λίγο πιο συντηρητική στο παιχνίδι της, θέλοντας να κρατήσει το υπέρ της σκορ, όμως έχασε κι άλλη μία σημαντική ευκαιρία στο 71’ σε τετ-α-τετ του Τάνκοβιτς που «έβγαλε» ο Παπαδόπουλος.

Η μοναδική «απάντηση» των γηπεδούχων έως το φινάλε ήταν ένα σουτ του Κώτσιρα μέσα από την περιοχή που έφυγε πολύ άουτ, με την ΑΕΚ να «κλειδώνει» τη μεγάλη νίκη της, που ήταν και η 4η συνεχόμενη στο πρωτάθλημα, που την έφερε πλέον στην 3η θέση, ισόβαθμη με τον Άρη.

Διαιτητής: Γιάννης Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)

Κίτρινες: Μπαράλες – Ινσούα, Κρίστισιτς

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μ. Ράσταβατς): Παπαδόπουλος, Κώτσιρας, Άλβαρες, Σουάρεθ, Καστάνιο, Βαλιέντε (84’ Βαλιέντε), Μπόρχα Φερνάντεθ, Σίτο (46’ Αλί Μπαμπά), Γκόμες, Ρεγκίς (84’ Λέο Τιλίκα), Μπαράλες

ΑΕΚ (Μ. Καρέρα): Τσιντώτας, Βασιλαντωνόπουλος, Τσιγκρίνσκι, Νεντελτσεάρου, Ινσούα, Σάκχοφ, Κρίστισιτς, Μάνταλος (90’ Χνιντ), Λιβάγια, Τάνκοβιτς (79’ Σιμόες), Ανσαριφάρντ (71’ Ολιβέιρα).