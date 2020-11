Κοινωνία

Εθελοντική αιμοδοσία από το “Χαμόγελο του Παιδιού” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πραγματοποιήθηκε για την αντιμετώπιση της έλλειψης αίματος που παρατηρείται στα νοσοκομεία, λόγω της καραντίνας.

Με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και σε συνεργασία με το Χαμόγελο του Παιδιού, υλοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο εθελοντική αιμοδοσία για την αντιμετώπιση της έλλειψης αίματος στα νοσοκομεία λόγω της πανδημίας.

Την ανάγκη για μαζική συμμετοχή όλων στις δράσεις αιμοδοσίας εξέφρασε ο Πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού, Κώστας Γιαννόπουλος: « Μέσα από τη ψυχή μου λοιπόν, ήθελα να πω σε όλους, ότι πρέπει να συμμετέχετε σε όλες αυτές τις δράσεις αιμοδοσίας, προκειμένου να μην αφήσουμε ούτε στιγμή κάποιον να μην έχει αίμα.»

Το παρόν έδωσε και ο Ολυμπιονίκης της κολύμβησης, Σπύρος Γιαννιώτης, τονίζοντας την ανάγκη για αίμα, ιδιαίτερα αυτό το διάστημα: «Το αίμα δίνει ζωή, όλοι μαζί, παρακαλούμε και, εκλιπαρούμε κιόλας, γιατί οι μέρες είναι πολύ δύσκολες και οι φιάλες είναι λίγες. Να δώσουμε όλοι αίμα.»

Η αιμοδοσία έγινε στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά, παρουσία του Υφυπουργού Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη. «Μία ακόμα δράση υλοποιείται σήμερα εδώ στον Άγιο Κοσμά. Μία ακόμα δράση ανθρωπιάς. Η αθλητική οικογένεια στηρίζει τα προγράμματα αιμοδοσίας τα οποία διοργανώνει το Χαμόγελο του Παιδιού», είπε ο κ. Αυγενάκης.

Οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν τηρώντας όλα τα απαραίτητα πρωτόκολλα υγείας.