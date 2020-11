Κοινωνία

Συνελήφθη ο Νότης Σφακιανάκης

Ο δημοφιλής τραγουδιστής συνελήφθη στη διάρκεια ελέγχου στο Ελληνικό. Τι βρέθηκε στην κατοχή του.

Συνελήφθη την Κυριακή στο Ελληνικό ο τραγουδιστής Νότης Σφακιανάκης.

Σε έλεγχο που έγινε στη συμβολή των οδών Βουλιαγμένης και Ιασωνίδου, βρέθηκαν στην κατοχή του τραγουδιστή 2 γραμμάρια κοκαϊνη και ένα πιστόλι.

Ο Νότης Σφακιανάκης οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αργυρούπολης.