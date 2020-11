Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: δύσκολη “εξίσωση” η άρση του lockdown

Στις καλένδες η άρση του απαγορευτικού όσο παραμένουν υψηλοί οι αριθμοί νεκρών και διασωληνωμένων. Ο... οδικός χάρτης για τα Χριστούγεννα. Συνεδριάζει το υπουργικό συμβούλιο.

Ο υψηλός αριθμός θυμάτων και διασωληνωμένων από τον κορονοϊό προβληματίζει κυβέρνηση και επιστήμονες για το πότε πρέπει να γίνει η άρση του lockdown.

Το ρεκόρ νεκρών του Σαββάτου, λόγω επιπλοκών του ιού, προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία και οι σκέψεις έστω για μερική χαλάρωση του lockdown απομακρύνονται. Μόλις μία εβδομάδα χρειάστηκε μέσα στον Νοέμβριο για να τετραπλασιαστεί ο αριθμός των ασθενών που έχασαν την μάχη με τον κορονοϊό.

"Πρέπει να φθάσουμε σε διψήφιο αριθμό διασωληνωμένων για να ξεκινήσει η άρση του lockdown, τόνισε ο Καθηγητής λοιμωξιολογίας Νικόλαος Σύψας, μιλώντας στον ΑΝΤ1. Εκτίμησε μάλιστα ότι δεν πρόκειται να ανοίξει τίποτα στις 7 Δεκεμβρίου.

“Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται στην Εντατική είναι πάρα πολύ υψηλός. Θα πρέπει να τον δούμε διψήφιο για να κάνουμε με σιγουριά το επόμενο βήμα, διότι μια πρόωρη χαλάρωση μπορεί να μας φέρει μια βαριά και άσχημα υποτροπή της κατάστασης” τονίζει ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος.

Ο Καθηγητής Πνευμονολογίας, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, προειδοποίησε μέσω του ΑΝΤ1 ότι δεν πρέπει να εφησυχάζουμε μέχρι να έρθει το εμβόλιο για την COVID-19. “Εάν χαλαρώσουμε, θα έχουμε χειρότερα” είπε χαρακτηριστικά.

Οι συστάσεις των ειδικών είναι ο περιορισμός των επαφών τα Χριστούγεννα καθώς υπάρχει ο φόβος να ξεφύγει η πανδημία και να έρθει ένα τρίτο, ακόμα πιο δύσκολο κύμα. Τα βλέμματα ωστόσο όλων είναι στο εμβόλιο που αναμένεται να έρθει στη χώρα μας τον Ιανουάριο.

“Σε αυτό το δεύτερο κύμα με τη μεγάλη διασπορά του κορονοϊού στον πληθυσμό, δοκιμάζεται η εθνική μας αντοχή. Γι' αυτό παρακαλώ για άλλη μια φορά, ξέροντας ότι όλοι ζούμε δύσκολα, ξέροντας ότι όλοι είμαστε στα όρια μας, ψυχολογικά, οικονομικά, κοινωνικά, ανθρώπινα, ας κάνουμε μια ακόμη προσπάθεια” αναφέρει σε άρθρο του ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας.





Γρίφος ο οδικός χάρτης για τα Χριστούγεννα

Σήμερα συνεδριάζει το υπουργικό συμβούλιο, ενώ μέσα στην εβδομάδα θα προχωρήσει σε ανακοινώσεις η κυβέρνηση για τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθούμε τις γιορτές αλλά κυρίως πως θα γίνει η άρση των περιορισμών.

Ο πρωθυπουργός θα έχει την καθιερωμένη σύσκεψη με την ομάδα που διαχειρίζεται τα επιδημιολογικά δεδομένα, μεταξύ των οποίων και ο Σωτήρης Τσιόδρας. Πιθανότατα εντός της βδομάδας θα έχουμε με μεγαλύτερη σαφήνεια τον οδικό χάρτη για τα Χριστούγεννα.

Αυτό που λένε σε όλους τους τόνους από την κυβέρνηση είναι ότι τις δύο επόμενες βδομάδες (έως τις 14 Δεκεμβρίου) πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή. Ως εκ τούτου απομακρύνεται το ενδεχόμενο να ανοίξουν τα σχολεία μέχρι τις 14 του μήνα. Το λιανεμπόριο θα ανοίξει κοντά στα Χριστούγεννα με αυστηρούς περιορισμούς με το σενάριο να κλείνει προς τις 21 Δεκεμβρίου.

Η εστίαση , αν ανοίξει, πάει μάλλον για τις 21 Δεκεμβρίου αλλά χωρίς όρθιους, με μάσκες, αποστάσεις, χωρίς μουσική και λίγα άτομα ανά τραπέζι. Μπαρ και νυχτερινή διασκέδαση κλειστά. Όσο για τα Χριστούγεννα, αυτά θα εορταστούν μόνο με μια ακόμα οικογένεια στο γιορτινό τραπέζι και στα σπίτια μας.