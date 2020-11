Κοινωνία

Στον εισαγγελέα ο Νότης Σφακιανάκης

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών και παράνομη κατοχή όπλου. Τι είπε στους αστυνομικούς πριν τη σύλληψή του.

Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο γνωστός τραγουδιστής, Νότης Σφακιανάκης, ο οποίος συνελήφθη χθες το βράδυ στο Ελληνικό, επειδή, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου εντοπίστηκαν στο αυτοκίνητό του μικροποσότητα ναρκωτικών, ένα όπλο κι ένα τέιζερ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ., λίγο μετά τις 20:00, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ τον σταμάτησαν για έλεγχο στη συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την Ιασωνίδου. Όταν ο ίδιος ρωτήθηκε εάν έχει κάτι παράνομο επάνω του, απάντησε αρνητικά.

Ωστόσο, ένας εκ των αστυνομικών παρατήρησε ένα μαύρο τσαντάκι στη θέση του συνοδηγού. Στον έλεγχο που διενεργήθηκε βρέθηκαν 2 γραμμάρια κοκαϊνης και ένα πιστόλι. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών και παράνομη κατοχή όπλου, ενώ κρατείται στο Τμήμα Ασφαλείας Βουλιαγμένης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νότης Σφακιανάκης υποστήριξε ότι διαθέτει άδεια οπλοφορίας, αλλά τα χαρτιά δεν έχουν ανανεωθεί. Πρόσθεσε δε ότι διαθέτει όπλο καθώς κινδυνεύει η ζωή του.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" ο δικηγόρος του καλλιτέχνη, Αλέξης Κούγιας, τόνισε ότι ο Νότης Σφακιανάκης έχει δώσει εξηγήσεις και θα τις δώσει και στο δικαστήριο. "Θα έχουμε ένα αίσιο τέλος στην υπόθεση αυτή” πρόσθεσε.