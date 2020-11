Αθλητικά

Eurobasket 2022: προκρίθηκε και μαθηματικά η Εθνική

Με εξασφαλισμένη την πρόκρισή της, η «γαλανόλευκη» θα παραταχθεί χωρίς άγχος στις αναμετρήσεις της 20ης και 22ης Φεβρουαρίου, απέναντι σε Βοσνία και Λετονία, αντίστοιχα.

Στην τελική φάση του Eurobasket 2022 έστειλε και μαθηματικά την Εθνική Ελλάδας η νίκη της Βοσνίας με 79-73 επί της Λετονίας, για την 4η αγωνιστική των προκριματικών του 8ου ομίλου.

Εκτός του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, «εισιτήριο» για την τελική φάση πήραν και οι Βόσνιοι, οι οποίοι ισοβαθμούν με την Ελλάδα στην κατάταξη (3-1), εξασφαλίζοντας τη θέση τους στην πρώτη τριάδα του ομίλου. Λετονία και Βουλγαρία (ρεκόρ 1-3) θα παλέψουν για το τρίτο και τελευταίο «εισιτήριο» στο «παράθυρο» του Φεβρουαρίου (5η και 6η αγωνιστική 19-22/2/2021).

Υπενθυμίζεται ότι το Eurobasket 2022 θα φιλοξενηθεί σε τέσσερις χώρες (Τσεχία, Γεωργία, Ιταλία και Γερμανία), ενώ στην τελική φάση έχουν ήδη προκριθεί οι Τσεχία, Γεωργία, Γερμανία, Ιταλία, Κροατία, Ελλάδα και Βοσνία. Η διοργάνωση θα διεξαχθεί από 1-18 Σεμπτεμβρίου του 2022, ενώ οι νοκ-άουτ αναμετρήσεις θα διεξαχθούν στην 02 Arena του Βερολίνου.