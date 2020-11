Κοινωνία

Κούγιας στον ΑΝΤ1: ο Νότης Σφακιανάκης έχει νόμιμη άδεια οπλοφορίας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο δικηγόρος του καλλιτέχνη μίλησε στον ΑΝΤ1 για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο πελάτης του και για τις επόμενες κινήσεις τους.

Για την περιπέτεια του Νότη Σφακιανάκη, ο οποίος συνελήφθη το βράδυ της Κυριακής έχοντας στην κατοχή του όπλο και μικρή ποσότητα ναρκωτικών, μίλησε στον ΑΝΤ1 ο δικηγόρος του, Αλέξης Κούγιας.

Όπως είπε ο κ. Κούγιας στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα”, στην κατοχή του βρέθηκε ένα όπλο εννέα χιλιοστών, για το οποίο επί χρόνια είχε νόμιμη άδεια. “Λόγω κορονοϊού δεν μπόρεσε να την ανανεώσει”, τόνισε.

Όσο για τα ναρκωτικά δήλωσε ότι ο πελάτης του δεν είναι χρήστης. “Το αντίθετο μάλιστα” είπε χαρακτηριστικά, χωρίς να δώσει περαιτέρω πληροφορίες για την κοκαΐνη. Σημείωσε πάντως ότι η κατηγορία που τον βαρύνει είναι για “προμήθεια προς ιδία χρήση”.

“Ο Νότης Σφακιανάκης έχει δώσει εξηγήσεις και θα τις δώσουμε και στο δικαστήριο. Θα έχουμε ένα αίσιο τέλος στην υπόθεση αυτή” πρόσθεσε ο κ. Κούγιας.