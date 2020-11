Κόσμος

Κορονοϊός: Νέα έκτακτα μέτρα στην Κύπρο

Οριζόντια, αυστηρά μέτρα στην Κύπρο για την ανάσχεση της πανδημίας.

Σε ισχύ τίθενται από σήμερα Δευτέρα τα νέα αυστηρότερα μέτρα τα οποία έλαβε η κυπριακή κυβέρνηση για την ανάσχεση της πανδημίας του κορονοιϊού.

Ειδικότερα, απαγορεύεται η κυκλοφορία από τις 21:00 εως τις 05:00, πλην εξαιρέσεων για μετακίνηση σε χώρο εργασίας, φαρμακείο, ή λόγους υγείας. Επίσης, όλοι οι χώροι εστίασης θα λειτουργούν έως τις 19:00.

Τα μέτρα θα ισχύσουν έως τις 13/12 και θα είναι οριζόντια για όλη την Κύπρο.