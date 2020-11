Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Το lockdown έφερε αποτελέσματα στην Αγγλία

Πτώση 30% στα κρούσματα στην Αγγλία μετά το εθνικό lockdown του Νοεμβρίου. Τι εκτιμούν οι επιστήμονες ενόψει Χριστουγέννων.

Οι νέες λοιμώξεις Covid-19 έπεσαν κατά περίπου 30% στην Αγγλία μετά από σχεδόν τρεις εβδομάδες εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων (εθνικό «λοκντάουν»). Για πρώτη φορά από τον Αύγουστο, ο δείκτης R αναπαραγωγής, δηλαδή μετάδοσης του ιού από ένα φορέα σε άλλους ανθρώπους, έπεσε κάτω από ένα (1), περίπου στο 0,9%, καθώς ο αριθμός νέων κρουσμάτων μειώνεται με ρυθμό 0% έως 2% τη μέρα, μια σαφής ένδειξη ότι το «λοκντάουν» είχε αποτέλεσμα.

Αυτό προκύπτει από την μεγάλης κλίμακας κυλιόμενη έρευνα React σε περίπου 105.000 εθελοντές, την οποία διενεργούν επιστήμονες του Κολλεγίου Imperial του Λονδίνου σε συνεργασία με την εταιρεία ερευνών κοινής γνώμης Ipsos Μori, σύμφωνα με τα πρακτορείο Ρόιτερς, το "New Scientist" και τη «Γκάρντιαν».

Το δεύτερο εθνικό «λοκντάουν» στην Αγγλία άρχισε στις 5 Νοεμβρίου, προκειμένου -όπως συνέβη και σε άλλες χώρες (μεταξύ των οποίων η Ελλάδα)- να ανακοπεί ο ρυθμός εξάπλωσης του κορονοϊού SARS-CoV-2 και να προστατευθεί το εθνικό σύστημα υγείας της χώρας. Μεταξύ 16 Οκτωβρίου και 2 Νοεμβρίου η Αγγλία κατέγραφε 132 κρούσματα ανά 10.000 ανθρώπους, ενώ μεταξύ 13 και 24 Νοεμβρίου 96 ανά 10.000 (μείωση σχεδόν κατά το ένα τρίτο ή 30%).

Μεγάλη υπήρξε η μείωση των κρουσμάτων στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο κατά το δεύτερο επιδημικό κύμα, κυρίως στα βορειοδυτικά και βορειοανατολικά της χώρας, καθώς επίσης στο Γιορκσάιρ. Σχετικά υψηλές παραμένουν οι λοιμώξεις στα Μίντλαντς, ιδίως στα δυτικά, την περιοχή με την μεγαλύτερη αναλογία λοιμώξεων σήμερα στην Αγγλία.

Η χώρα αναμένεται να βγει από το εθνικό λοκντάουν στις 2 Δεκεμβρίου και να επιστρέψει στο προηγούμενο καθεστώς των πιο εστιασμένων αλλά αυστηρών περιφερειακών περιορισμών. Ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον είχε δεχθεί επικρίσεις τόσο από μέλη του δικού του Συντηρητικού κόμματος ότι η επιβολή εν εθνικού λοκντάουν ήταν ένας αχρείαστος περιορισμός των ελευθεριών, όσο και από το αντιπολιτευόμενο Εργατικό κόμμα για το ακριβώς αντίθετο, ότι καθυστέρησε υπερβολικά η επιβολή του εθνικού λοκντάουν. Η έγκριση των νέων πιο εστιασμένων μέτρων θα τεθεί σε ψηφοφορία στο κοινοβούλιο την Τρίτη και ο Τζόνσον μπορεί να χρειασθεί τις ψήφους των Εργατικών για να περάσει τους νέους κανονισμούς σε πάνω από το ένα τρίτο του αγγλικού πληθυσμού.

Ο δρ Λάιμ Σμιτ της Σχολής Υγιεινής και Τροπικής Ιατρικής του Λονδίνου εκτίμησε ότι, μετά τη σχετική χαλάρωση των μέτρων το Δεκέμβριο λόγω των Χριστουγέννων, ίσως χρειασθεί ένα νέο λοκντάουν τον Ιανουάριο ή το Φεβρουάριο, καθώς αναμένεται να αυξηθεί πάλι ο ρυθμός R μετάδοσης του ιού εξαιτίας των αυξημένων κοινωνικών επαφών στις γιορτές.

Η επιστημονική επιτροπή SAGE που συμβουλεύει τη βρετανική κυβέρνηση, εκτίμησε επίσης κάτι ανάλογο το νέο έτος και, με βάση τα μοντέλα της, υπολογίζει ότι για κάθε μέρα χαλάρωσης των μέτρων, θα χρειαστούν στη συνέχεια πέντε μέρες νέων περιορισμών για να ελεγχθεί η επιδημία.