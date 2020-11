Πολιτική

Oruc Reis: επέστρεψε στην Αττάλεια το τουρκικό ερευνητικό πλοίο

Το Oruc Reis βγήκε από την περιοχή που είχε δεσμεύσει με παράνομη Navtex από τις 12 Οκτωβρίου.

Το τουρκικό σεισμογραφικό πλοίο Oruc Reis επέστρεψε σήμερα σε λιμάνι της Τουρκίας, ενώ απομένουν λιγότερες από δύο εβδομάδες προτού γίνει η Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ, κατά την οποία θα αξιολογηθεί το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων στην Άγκυρα.

Το υπουργείο Ενέργειας της Τουρκίας ανακοίνωσε σήμερα ότι το ερευνητικό πλοίο ολοκλήρωσε αποστολή που άρχισε τη 10η Αυγούστου. "Το πλοίο μας, το οποίο συνέλεξε 10.995 χλμ 2D σεισμικών δεδομένων, επέστρεψε στο λιμάνι της Αττάλειας", ανέφερε το υπουργείο μέσω Twitter.

H εταιρεία δεδομένων εντοπισμού πλοίων Refinitiv επιβεβαίωσε ότι το Oruc Reis επέστρεψε σε λιμάνι της Αττάλειας σήμερα το πρωί.

Τα δεδομένα της εταιρείας δείχνουν επίσης ότι το τουρκικό πλοίο-γεωτρύπανο Yavuz βρίσκεται σε ύδατα κοντά στη νότια ακτή της Τουρκίας, ενώ το σεισμογραφικό Barbaros Hayreddin Pasa εξακολουθεί να βρίσκεται στην θάλασσα νότια της Κύπρου.