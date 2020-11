Πολιτική

Άσκηση “Μέδουσα”: η πρεμιέρα που προκαλεί εκνευρισμό στην Τουρκία

"Πονοκέφαλος" για την Άγκυρα η άσκηση. Μαζί με την Ελλάδα, την Αίγυπτο και την Κύπρο, για πρώτη φορά θα συμμετέχουν δυνάμεις από την Γαλλία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Πρεμιέρα σήμερα για την πολυεθνική αεροναυτική άσκηση «Μέδουσα 2020», στην οποία μαζί με την Ελλάδα, την Αίγυπτο και την Κύπρο, για πρώτη φορά θα συμμετέχουν δυνάμεις από την Γαλλία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η αεροναυτική άσκηση «Μέδουσα» η οποία πραγματοποιείται από το 2017, εντάσσεται στο πλαίσιο της τριμερούς συνεργασίας Κύπρου, Ελλάδας και Αιγύπτου στο τομέα της Άμυνας και Ασφάλειας. Η συγκεκριμένη συνεργασία ενισχύεται σημαντικά φέτος καθώς για πρώτη φορά θα συμμετέχουν και δυνάμεις από τη Γαλλία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η άσκηση θα διεξαχθεί στη ζώνη ευθύνης της Αιγύπτου, στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξάνδρειας. Τα σενάρια θα αφορούν γυμνάσια ναυτικών σχηματισμών, έρευνα και διάσωση και ηλεκτρονικό πόλεμο.

Στο πλαίσιο της άσκησης, η οποία χωρίζεται σε τρεις φάσεις, θα εξεταστούν αντικείμενα έρευνας και διάσωσης, ηλεκτρονικού πολέμου, ασκήσεων επιφανείας και ναυτικών σχηματισμών. Η άσκηση θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου.

Πάντως η διεξαγωγή της άσκησης προκάλεσε έντονο εκνευρισμό στην Άγκυρα. Το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας προχώρησε, μάλιστα, και σε έκδοση σχετικής ανακοίνωσης, ισχυριζόμενο ότι η διεξαγωγή της άσκησης αυξάνει τις εντάσεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.