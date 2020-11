Κοινωνία

Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Αντιδράσεις για τις πύλες ανίχνευσης κορονοϊού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυτόματα μηχανήματα ανίχνευσης Covid-19 και απολύμανσης που σχεδιάζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης να τοποθετήσει στις εισόδους των δικαστηρίων. Τι ζητά η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων.

Διασφαλίσεις και εγγυήσεις σχετικά με τα αυτόματα μηχανήματα ανίχνευσης Covid-19 και απολύμανσης που σχεδιάζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης να τοποθετήσει στις εισόδους των δικαστηρίων ζητεί η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων.

Τα μηχανήματα αυτά περιλαμβάνουν σύστημα θερμομέτρησης, αποστείρωσης με λάμπες ακτινοβολίας UV και εκνέφωσης διαλύματος αλκοόλης.

Η Ένωση Δικαστών εκφράζει την καταρχήν αντίθεσή της στην τοποθέτηση των μηχανημάτων ζητώντας από το αρμόδιο Υπουργείο πριν από την τοποθέτηση να προσκομίσει επιστημονικές μελέτες που να αναλύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, την αποτελεσματικότητά τους στην αντιμετώπιση του κορονοϊού και την μη επικινδυνότητά τους για τη δημόσια υγεία.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων:

«Την προηγούμενη εβδομάδα ενημερώθηκε η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης ότι υπάρχει πρόθεση για τοποθέτηση πυλών αυτόματης απολύμανσης Covid 19 στα Δικαστήρια της Χώρας που περιλαμβάνουν σύστημα θερμομέτρησης, αποστείρωσης με λάμπες ακτινοβολίας UV και εκνέφωσης διαλύματος αλκοόλης, ενώ ζητήθηκαν από όλους τους φορείς διευκρινίσεις και πληροφορίες ως προς τις προδιαγραφές ασφαλείας των συστημάτων αυτών.

Η σύσταση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τοποθέτηση τέτοιων μηχανημάτων χωρίς την προηγούμενη διασφάλιση όλων των εγγυήσεων και την παροχή των αναγκαίων πληροφοριών, μας βρίσκει κατ’ αρχήν αντίθετους. Το Υπουργείο οφείλει να μας πληροφορήσει προηγουμένως εάν υπάρχουν έγκυρες επιστημονικές μελέτες που πιστοποιούν την αποτελεσματικότητα των συγκεκριμένων μηχανημάτων στην περαιτέρω διάδοση του κορονοϊού και σε καταφατική περίπτωση εάν χρησιμοποιούνται αυτά τα μηχανήματα και σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, στη Βουλή και ιδίως στα Νοσοκομεία. Επίσης ζητούμε την τοποθέτηση ειδικών επιστημονικών φορέων για το κατά πόσο είναι ακίνδυνη για την δημόσια υγεία η απολύμανση με την μέθοδο της εκπομπής ψυχρής εκνέφωσης και της υπεριώδους ακτινοβολίας, ιδιαίτερα σε εργαζόμενους στα Δικαστήρια που θα εκτίθενται καθημερινά στην παραπάνω διαδικασία απολύμανσης. Οι ανησυχίες και οι προβληματισμοί μας για την καθημερινή έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία εντείνονται μετά την από 2-4-2020 ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Κυβέρνησης επιστημονικού άρθρου με τίτλο «ΜΥΘΟΣ: η λυχνία απολύμανσης υπεριώδους ακτινοβολίας αδρανοποιεί τον ιό», στην οποία ο καθηγητής επιδημιολογίας Θεοκλής Ζαούτης αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα της μεθόδου αυτής, επισημαίνοντας τους κινδύνους για καταστροφή ανθρώπινου γενετικού υλικού και πρόκληση εγκαυμάτων.

Καλούμε τους προϊσταμένους των Δικαστηρίων της Χώρας να μην συναινέσουν στην τοποθέτηση των παραπάνω πυλών αυτόματης απολύμανσης, εάν προηγουμένως δεν υπάρξει επίσημη επιστημονική ενημέρωση για τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, την αποτελεσματικότητά τους στην αντιμετώπιση του κορονοϊού και την μη επικινδυνότητά τους για τη δημόσια υγεία».