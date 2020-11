Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: γεγονός το πρώτο ελληνικό rapid test

Το ερευνητικό πρόγραμμα βρίσκεται ήδη στη φάση αναζήτησης εταιρείας, η οποία θα αναλάβει τη μαζική παραγωγή.

Πολύ μεγάλη επιτυχία για την ελληνική επιστημονική/ερευνητική κοινότητα, καθώς μέσω της «Εμβληματικής Δράσης» του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων για την μελέτη του Covid-19, προέκυψε το πρώτο Ελληνικό, ταχείας ανίχνευσης τεστ αντιγόνου (“rapid antigen test”).

Μετά την ολοκλήρωση της σύνθεσης, της απομόνωσης και του χαρακτηρισμού μίας σειράς μονοκλωνικών αντισωμάτων έναντι του κορονοϊού SARS-CoV-2, οι αλληλουχίες των ως άνω αντισωμάτων, η μέθοδος σύνθεσής τους, καθώς και τα πεδία αξιοποίησής τους, κατατέθηκαν στο πλαίσιο αίτησης κατοχύρωσης ευρεσιτεχνίας (“patent pending”) στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ).

Σε συνέχεια των ανωτέρω, το ερευνητικό πρόγραμμα βρίσκεται ήδη στη φάση αναζήτησης εταιρείας, η οποία θα αναλάβει τη μαζική παραγωγή των μονοκλωνικών αντισωμάτων και την τοποθέτηση αυτών επί ειδικής μεμβράνης ανάπτυξης (“strip”) για την δημιουργία ταχέος τεστ αντιγόνου (“rapid antigen test”), που θα επιτρέψει το συστηματικό και στοχευμένο έλεγχο του πληθυσμού.

Επισημαίνεται πως η «Εμβληματική Δράση» του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, ύψους περίπου 2,9 εκατομμυρίων ευρώ, αφορά ερευνητικό πρόγραμμα με στόχο την Επιδημιολογική μελέτη του SARS-CoV-2 στην Ελλάδα μέσω εκτεταμένων εξετάσεων ανίχνευσης ιού και αντισωμάτων, αλληλούχισης ιικών γονιδιωμάτων και γενετικής ανάλυσης ασθενών. Η δράση αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική που αναπτύσσει η χώρα για την αντιμετώπιση του Covid19.

Η Ελληνική Ερευνητική και Επιστημονική κοινότητα, μέσα από την συνεργασία έξι Ερευνητικών Κέντρων και τεσσάρων Α.Ε.Ι, υπό την εποπτεία και χρηματοδότηση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, διαδραματίζει το δικό της σημαντικό ρόλο και συστρατεύεται στην προσπάθεια αντιμετώπισης της υγειονομικής αλλά και οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Η υλοποίηση ενός τέτοιου προγράμματος φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο μέτωπο των εξελίξεων στη μελέτη του ιού και την παραγωγή γνώσης για την αντιμετώπιση αυτής της υγειονομικής κρίσης.

Οι φορείς που υλοποιούν την Εμβληματική Δράση είναι οι εξής:

Eθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Τμήμα Ιατρικής Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών Εθνικό Κέντρο Έρευνας και τεχνολογικής Ανάπτυξης | Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης | Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστήμιο Κρήτης | Τμήμα Ιατρικής ΕΚΕΒΕ Α. Φλέμιγκ Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ο αρμόδιος Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Βουλευτής Κορινθίας, κ. Χρίστος Δήμας όσον αφορά τα αποτελέσματα της «Εμβληματικής Δράσης» επεσήμανε:

«Σήμερα σημειώνεται μια πολύ μεγάλη επιτυχία για την ελληνική επιστημονική κοινότητα. Από την πρώτη στιγμή οραματιστήκαμε την παραγωγή του “ελληνικού τεστ” ως εργαλείου εξόδου από την πρωτοφανή αυτή υγειονομική κρίση. Ενός τεστ που θα δύναται εντός ολίγων λεπτών και αξιόπιστα να πληροφορεί τους εξεταζόμενους για το αν κάποιος είναι φορέας του ιού ή όχι. Είναι ένα σπουδαίο επίτευγμα και δικαίωση για την «Εμβληματική Δράση» του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων που πρέπει να το αξιοποιήσουμε τόσο στην χώρα μας όσο και διεθνώς. Πρόκειται για μια εθνική επιτυχία και όπως είχε τονίσει και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με την έναρξη των εργασιών της Εμβληματικής Δράσης «είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε το εξαιρετικό ανθρώπινο ερευνητικό δυναμικό το οποίο έχουμε στην διάθεσή μας προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε μια σημαντική συνεισφορά σε επίπεδο εγχώριας έρευνας στην αντιμετώπιση της μάχης κατά του κοροναϊού». Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό, Άδωνι Γεωργιάδη για τον συντονισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο έργο και φυσικά τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας & Τεχνολογίας, Αθανάσιο Κυριαζή και τα στελέχη της ΓΓΕΤ για την καθοδήγηση και τους συνεργαζόμενους φορείς. Τέλος ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Επιστημονική Ομάδα, τον Επικεφαλής των Ερευνών, Βασίλη Γοργούλη και φυσικά όλες και όλους τους συμμετέχοντες στην δράση. Θερμά συγχαρητήρια».

Μητσοτάκης: η Ελλάδα μπορεί και στα ζητήματα που άπτονται του τομέα της Υγείας να παράγει η ίδια τεχνογνωσία

«Είναι μία μεγάλη επιτυχία, πρώτα και πάνω απ’ όλα της Ελληνικής επιστημονικής κοινότητας, που αποδεικνύει ότι η Ελλάδα μπορεί και στα ζητήματα που άπτονται του τομέα της Υγείας να παράγει η ίδια τεχνογνωσία και να μην είναι εξαρτημένη από εισαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών από το εξωτερικό», σημείωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου, αναφερόμενος στην ανάπτυξη ελληνικού rapid test.

Κατά την παρέμβασή του ο Πρωθυπουργός ανέφερε:

«Να πω μία κουβέντα μόνο για την εμβληματική δράση στην οποία αναφέρθηκε ο Υπουργός. Είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά τα αποτελέσματα μιας δράσης η οποία χρηματοδοτήθηκε από δημόσιους πόρους μέσω της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και η οποία υποστήριξε Έλληνες επιστήμονες οι οποίοι πια μπόρεσαν και ανέπτυξαν ένα τεστ αντιγόνων, ένα rapid test εξαιρετικά υψηλής αποτελεσματικότητας. Ένα rapid test το οποίο προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα τα οποία ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο και το οποίο ελπίζουμε ότι θα μπορεί να αρχίσει να παράγεται σύντομα και να διατίθεται σε τιμές εξαιρετικά ανταγωνιστικές. Θεωρώ ότι είναι μία μεγάλη επιτυχία, πρώτα και πάνω απ’ όλα της Ελληνικής επιστημονικής κοινότητας, που αποδεικνύει ότι η Ελλάδα μπορεί και στα ζητήματα που άπτονται του τομέα της Υγείας να παράγει η ίδια τεχνογνωσία και να μην είναι εξαρτημένη από εισαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών από το εξωτερικό. Θα δουλέψουμε μαζί με τον Υπουργό Ανάπτυξης γιατί υπάρχουν πολλά ζητήματα για να εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορεί γρήγορα να παραχθεί το τεστ αυτό, γιατί όχι και στην Ελλάδα, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο, στη συνέχεια, θα διατεθεί στην αγορά. Είναι όμως μία σημαντική επιτυχία, πρώτα και πάνω απ’ όλα, των Ελλήνων επιστημόνων υπό την καθοδήγηση ενός πολύ άξιου και διεθνώς αναγνωρισμένου καθηγητή, του κ. Γοργούλη».