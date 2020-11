Οικονομία

Πρόγραμμα “Γέφυρα”: ξεκίνησε η καταβολή επιδότησης της δόσης δανείων

Οι πληρωμές της κρατικής επιδότησης από το πρόγραμμα ανέρχονται συνολικά στα 9,9 εκατ. ευρώ σε πρώτη φάση κι αφορά περισσότερα από 40.000 δάνεια.

Σήμερα ξεκινάει η καταβολή της επιδότησης της δόσης δανείων με υποθήκη την α΄ κατοικία σε δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα «Γέφυρα», σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα.

Πιο συγκεκριμένα, οι πληρωμές της κρατικής επιδότησης από το πρόγραμμα ανέρχονται συνολικά στα 9,9 εκατ. ευρώ σε αυτή την, πρώτη, φάση και αντιστοιχούν στην επιδότηση 42.449 δανείων και 26.059 δικαιούχων.

Μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου θα ακολουθήσει και νέα φάση πληρωμών της επιδότησης, αφού προηγουμένως ολοκληρωθεί η επεξεργασία πρόσθετου αριθμού αιτήσεων, η οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για δανειολήπτες οι οποίοι πλήττονται από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού, έχουν εξυπηρετούμενο ή ρυθμισμένο δάνειο με προσημείωση/υποθήκη στην Α΄ κατοικία και δεν βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής πληρωμής.

Αυτή η κρατική επιδότηση καλύπτει τη μηνιαία δόση των δανείων τους σε ποσοστό έως 90%, για χρονικό διάστημα 9 μηνών, με τους δικαιούχους να καλούνται, πλέον, να πληρώσουν μόνο το μέρος της δόσης του δανείου που τους αναλογεί, ακριβώς με την ίδια διαδικασία που ίσχυε έως τώρα, υπογραμμίζει ο κ. Σταϊκούρας, προσθέτοντας ότι ήδη ορισμένοι δανειολήπτες που ανήκουν στην πρώτη φάση, πλήρωσαν, μέσα στον Νοέμβριο, τη δόση του δανείου τους μειωμένη κατά την κρατική επιδότηση.

Όσον αφορά στους δανειολήπτες που έλαβαν ειδοποίηση ότι εγκρίθηκε η επιδότηση και έχουν μη εξυπηρετούμενο δάνειο, καταγγελμένο ή μη, θα πρέπει άμεσα να έρθουν σε επαφή με την τράπεζά τους, ή την εταιρεία διαχείρισης δανείων αντίστοιχα, ώστε να ρυθμίσουν το δάνειό τους. Αφού συμφωνηθεί η ρύθμιση, η οποία θα πρέπει να είναι βιώσιμη και με μακροχρόνιο χαρακτήρα, εν συνεχεία θα δρομολογηθεί η καταβολή της κρατικής επιδότησης.

«Η πραγματοποίηση των πρώτων πληρωμών της κρατικής επιδότησης σήμερα, μόλις ένα μήνα μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων, αποτελεί σημαντική επιτυχία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του υπουργείου Οικονομικών, την οποία συγχαίρω και ευχαριστώ για τη συστηματική δουλειά της, παρά τις αντίξοες, εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης, συνθήκες. Με την υλοποίηση του προγράμματος ΓΕΦΥΡΑ, η κυβέρνηση αποδεικνύει, για άλλη μια φορά, έμπρακτα, ότι αντιμετωπίζει με μεθοδικότητα, αποτελεσματικότητα και κοινωνική δικαιοσύνη το ευαίσθητο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους. Παράλληλα, ενισχύει την κουλτούρα πληρωμών και, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, επιβραβεύει τους συνεπείς δανειολήπτες, οι οποίοι κατάφεραν, εν μέσω πανδημίας και καθ’ όλη τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, να αντεπεξέλθουν στις οικονομικές υποχρεώσεις τους», καταλήγει ο κ. Σταϊκούρας.