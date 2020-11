Υγεία - Περιβάλλον

ΠΙΣ: να ανασταλεί η απόφαση της διατίμησης για τα τεστ κορονοϊού

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος προειδοποιεί ότι η διατίμηση «μπορεί να οδηγήσει σε έκπτωση της ποιότητας υπηρεσιών υγείας».

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, σε ανακοίνωση του με τίτλο «"Φάρμακο" (;) με σοβαρές παρενέργειες η διατίμηση», επισημαίνει ότι «η διατίμηση των ιατρικών πράξεων που ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα έχει σοβαρές υγειονομικές παρενέργειες απολύτως ανεπιθύμητες για την αντιμετώπιση της πανδημίας».

Συμπληρώνει δε ότι «μετά από αλλεπάλληλες τηλεδιασκέψεις του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου με τους επαγγελματικούς φορείς και εμπεριστατωμένη ανάλυση του υγειονομικού διαγνωστικού πρωτοκόλλου και του σχετικού κοστολογίου, θεωρούμε ότι οι τιμές της διατίμησης δεν καλύπτουν το κόστος της διενέργειας των σχετικών εξετάσεων βάσει των διαγνωστικών πρωτοκόλλων. Για τον λόγο αυτό, άλλωστε, στο άρθρο 3 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμόν 848 Β’ 13/03/2020, η αποζημίωση της διενέργειας ελέγχου και ανάλυσης δείγματος από πιστοποιημένα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια είχε οριστεί σε πολύ υψηλότερη τιμή».

Και συνεχίζει η ανακοίνωση, «Φοβούμαστε λοιπόν ότι η διατίμηση μπορεί να οδηγήσει σε έκπτωση της ποιότητας υπηρεσιών υγείας, σε αύξηση των αστοχιών διάγνωσης κρουσμάτων SARS-CoV-19 και σε μείωση του δικτύου δειγματοληψιών που εκτελούνται στον ιδιωτικό τομέα, με δυνητική αύξηση της διασποράς της νόσου και υπερφόρτωση των νοσοκομείων. Επίσης, είναι πιθανό η συμπίεση των τιμών σε αυτά τα επίπεδα να οδηγήσει σε ολιγοπωλιακές καταστάσεις, με προφανή δυσμενή αποτελέσματα στα μικρά και μεσαία εργαστήρια, τα οποία βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης από κοινού με τους κλινικούς γιατρούς και το Πρωτοβάθμιο Σύστημα Υγείας, για τον έλεγχο της διασποράς του νέου κορωνοϊού.

Θεωρούμε ότι η πλήρης κάλυψη των εξετάσεων πρέπει να διενεργηθεί μέσω της Πολιτείας είτε με την απευθείας αποζημίωση των τεστ χωρίς rebate και clawback μέσω ειδικού προϋπολογισμού ώστε να εξαλειφθεί η επιβάρυνση των πολιτών, είτε με την χορήγηση των υλικών στα εργαστήρια ώστε να αποζημιώνεται μόνο η διενέργεια της εξέτασης. Αναρωτιόμαστε για ποιο λόγο το υπουργείο Ανάπτυξης δεν προχώρησε σε διατίμηση για τις μάσκες και τα μέσα ατομικής προστασίας όπως ζητούσε ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος την άνοιξη και προέβη σε αυτή την αιφνίδια απόφαση χωρίς συνεννόηση, επιστημονική και οικονομική τεκμηρίωση.

Ο ΠΙΣ ζητεί την αναστολή της απόφασης και άμεση διαβούλευση για την αποφυγή των παρενεργειών και ανεπιθύμητων επιδράσεων αυτής διατίμησης».