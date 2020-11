Αθλητικά

Ολυμπιακός: “πέταξε” για Μασσαλία με αρκετές ελλείψεις

Οι πρωταθλητές θα τα δώσουν όλα για ένα θετικό αποτέλεσμα, ώστε να «κλειδώσουν» τη συνέχεια της ευρωπαϊκής τους πορείας.

Αναχώρησε σήμερα η αποστολή του Ολυμπιακού για τη Γαλλία, όπου αύριο θα παίξει στη Μασσαλία κόντρα στη Μαρσέιγ, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του Champions League. Στόχος είναι η νίκη για να σφραγίσει την τρίτη θέση του ομίλου, που θα του εξασφαλίσει τη συνέχεια της ευρωπαϊκής του πορείας, τουλάχιστον στο Europa League, και να διατηρήσει τις ελπίδες στη μάχη της πρόκρισης στους «16» του Champions League.

Στην αποστολή βρίσκεται και ο Ματιέ Βαλμπουενά, ο οποίος είναι τραυματίας και δεν μπορεί να βοηθήσει την ομάδα, αλλά αποφασίστηκε να ταξιδέψει κι αυτός για να εμψυχώσει τους συμπαίκτες του. Ο 36χρονος Γάλλος μεσοεπιθετικός γνωρίζει πολύ καλά την αντίπαλο, έχοντας φορέσει για οκτώ χρόνια (2006-2014) τη φανέλα της Μαρσέιγ. Εκτός της ερυθρόλευκης αποστολής έμειναν αντίθετα οι Αχμέν Χασάν, Λάζαρ Ραντζέλοβιτς και Μπρούμα.

Ο Αιγύπτιος φορ κρίθηκε ανέτοιμος από τη στιγμή που έχει χάσει αρκετές προπονήσεις το τελευταίο διάστημα ενώ όσον αφορά στους άλλους δύο, ο Πορτογάλος εξτρέμ προέρχεται από θλάση και ο Σέρβος άσος είναι ακόμα σε καραντίνα έχοντας βρεθεί θετικός στον κορονοϊό κατά την επιστροφή του στην Ελλάδα από υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα της χώρας του.

O Γιώργος Μασούρας τόνισε για το ματς, «Νομίζω ότι είναι μόνο ένα αποτέλεσμα αυτό που θα μας κάνει να είμαστε ευχαριστημένοι. Αυτό είναι η νίκη, γι' αυτό πάμε στη Μασσαλία και νομίζω ότι αυτό θα επιδιώξουμε και για αυτό θα παλέψουμε από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό».