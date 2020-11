Πολιτική

Μητσοτάκης για lockdown: δεν πρέπει να μιλάμε με ημερομηνίες, αλλά με δεδομένα

Ο δρόμος μας ίσως να φανεί πιο αργός, αλλά θα είναι πιο σίγουρος και πιο ασφαλής, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης στη συνεδριάση του Υπουργικού Συμβουλίου.

«Η κατάσταση βαίνει οριακά καλύτερη. Έχουμε πια, εκτός από τη μείωση στα κρούσματα και τις πρώτες ενδείξεις ότι αρχίζει σταδιακά να μειώνεται και η πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, στη Βόρεια Ελλάδα. Αλλά μην έχουμε καμία αμφιβολία ότι έχουμε ακόμα μπροστά μας κάποιες δύσκολες μέρες και καθώς σε λίγο θα αρχίσει και η συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο θα βγούμε από τους αυστηρούς περιορισμούς, θέλω να τονίσω για ακόμα μία φορά ότι δεν πρέπει να μιλάμε με ημερομηνίες, πρέπει να μιλάμε με δεδομένα», ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του στη συνεδριάση του Υπουργικού Συμβουλίου που πραγματοποιείται μέσω τηλεδιάσκεψης. «Στις αποφάσεις που θα πρέπει να πάρουμε, λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις των ειδικών, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ο δρόμος μας ίσως να φανεί πιο αργός, αλλά θα είναι πιο σίγουρος και πιο ασφαλής. Και κυρίως πρέπει να είναι ένας δρόμος χωρίς πισωγυρίσματα», πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης. «Ο στόχος είναι συγκεκριμένος: όσο το δυνατόν περισσότεροι Έλληνες να φτάσουμε υγιείς στο εμβόλιο. Αυτό θα κριθεί από τις όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες έχουμε ως τότε και αυτό με τη σειρά του θα κριθεί από την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνέπεια δείξουμε όλοι τώρα.

Εκτιμούμε ότι τα πρώτα εμβόλια θα έχουν φτάσει στην Ελλάδα εφόσον, όπως αναμένουμε, εγκριθούν από τους αρμόδιους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς πριν από τα τέλη του έτους», επεσήμανε ο Πρωθυπουργός.. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι: «τα θέματα, τα οποία θα συζητήσουμε δηλώνουν την επιλογή την οποία έχουμε υπερασπιστεί πολλές φορές: να απαντάμε στις ανάγκες του σήμερα, δρομολογώντας μεταρρυθμίσεις του αύριο». Ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του ανέφερε: «Έχουμε μια πολύ πλούσια ημερήσια διάταξη του τακτικού μας Υπουργικού Συμβουλίου και γι’ αυτό και αποφάσισα, για να μην αδικούνται θέματα τα οποία είναι εξαιρετικά σημαντικά αυτή τη φορά το Υπουργικό Συμβούλιο του Νοεμβρίου να διεξαχθεί σε δύο συνεδριάσεις. Θα καλύψουμε, λοιπόν, σήμερα, τη μισή ημερήσια διάταξη, την προγραμματισμένη, και την επόμενη Δευτέρα, την ίδια ώρα, την άλλη μισή.Θα υπάρξει ένα ακόμα Υπουργικό Συμβούλιο λίγο πριν από τα Χριστούγεννα για να καλύψουμε τις εκκρεμότητες του Δεκεμβρίου. Είναι ξεκάθαρο, βέβαια, ότι η επικαιρότητα εξακολουθεί σε μεγάλο βαθμό να καθορίζεται από τις εξελίξεις στη μάχη κατά του COVID-19. Γνωρίζετε ότι το Σάββατο μαζί με τον Υπουργό Υγείας βρεθήκαμε στη Θεσσαλονίκη. Η κατάσταση βαίνει οριακά καλύτερη, Έχουμε πια, εκτός από τη μείωση στα κρούσματα και τις πρώτες ενδείξεις ότι αρχίζει σταδιακά να μειώνεται και η πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, στη Βόρεια Ελλάδα. Αλλά μην έχουμε καμία αμφιβολία ότι έχουμε ακόμα μπροστά μας κάποιες δύσκολες μέρες και καθώς σε λίγο θα αρχίσει και η συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο θα βγούμε από τους αυστηρούς περιορισμούς, θέλω να τονίσω για ακόμα μία φορά ότι δεν πρέπει να μιλάμε με ημερομηνίες, πρέπει να μιλάμε με δεδομένα. Αυτά καθορίζουν την πολιτική μας. Το πιο σημαντικό δεδομένο το οποίο πρέπει να αξιολογούμε σε αυτή τη συγκυρία είναι οι δυνατότητες του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Κατά συνέπεια, οφείλω να τονίσω ότι στις αποφάσεις που θα πρέπει να πάρουμε, λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις των ειδικών, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ο δρόμος μας ίσως να φανεί πιο αργός, αλλά θα είναι πιο σίγουρος και πιο ασφαλής. Και κυρίως πρέπει να είναι ένας δρόμος χωρίς πισωγυρίσματα. Να τονίσω ακόμα μία φορά ότι η καλύτερη συμπαράσταση όλων μας στο μεγάλο αγώνα τον οποίο δίνουν οι υγειονομικοί μας, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, είναι να κάνουμε το προφανές, να συνεχίσουμε με απόλυτη προσήλωση να ακούμε τις εντολές των ειδικών. Η ατομική ευθύνη, η ατομική υπευθυνότητα δεν αποτελεί πλέον επίκληση, είναι ένα καθήκον απέναντι στον εαυτό μας και σε όλους τους συμπολίτες μας. Ο στόχος είναι συγκεκριμένος: όσο το δυνατόν περισσότεροι Έλληνες να φτάσουμε υγιείς στο εμβόλιο. Αυτό θα κριθεί από τις όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες έχουμε ως τότε και αυτό με τη σειρά του θα κριθεί από την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνέπεια δείξουμε όλοι τώρα. Αυτές τις κατευθύνσεις καλούμαστε να υπηρετήσουμε και εμείς και εσείς στα Υπουργεία σας, στους εποπτευόμενους Οργανισμούς, σε κάθε τομέα της δράσης μας, αλλά και με το καθημερινό μας παράδειγμα. Γνωρίζετε ότι το Υπουργείο έχει ήδη εκπονήσει ένα πολύ αναλυτικό σχεδιασμό για τη διαδικασία του μαζικού εμβολιασμού ολόκληρου του ελληνικού πληθυσμού. Θα υπάρξει μια πολύ εμπεριστατωμένη εκστρατεία ενημέρωσης της κοινής γνώμης για την ανάγκη να εμβολιαστούν όσο το δυνατόν περισσότεροι συμπολίτες μας. Το εμβόλιο, όπως έχουμε πει πολλές φορές, θα είναι δωρεάν. Ο εμβολιασμός προφανώς δεν θα είναι υποχρεωτικός, γι’ αυτό όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό να κερδίσουμε τη μάχη στην κοινή γνώμη, για το πόσο απαραίτητο είναι να εμβολιαστούμε όλοι, πάντα υπακούοντας τις κατευθύνσεις και τις εντολές που θα μας υποδείξει η Επιτροπή Εμβολιασμού. Εκτιμούμε ότι τα πρώτα εμβόλια θα έχουν φτάσει στην Ελλάδα εφόσον, όπως αναμένουμε, εγκριθούν από τους αρμόδιους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς πριν από τα τέλη του έτους. Δυο κουβέντες για τη σημερινή μας συνεδρίαση. Τα θέματα, τα οποία θα συζητήσουμε δηλώνουν αυτή την επιλογή την οποία έχουμε υπερασπιστεί πολλές φορές: να απαντάμε στις ανάγκες του σήμερα, δρομολογώντας μεταρρυθμίσεις του αύριο. Θεωρώ εξαιρετικά σημαντική την πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την περαιτέρω απλοποίηση της αδειοδότησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Θα συζητήσουμε και άλλα, όμως, πολύ σημαντικά θέματα, όπως δύο νομοθετικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου Υγείας που αφορούν κύρωση συμβάσεων δωρεάς προς το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αποδεικνύοντας για ακόμα μία φορά πόσο σημαντική είναι αυτή η Σύμπραξη του Δημόσιου με τον Ιδιωτικό τομέα, με την Κοινωνία των Πολιτών, ώστε όλοι μαζί να ενισχύσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Θα συζητήσουμε το κρίσιμο πλάνο μετασχηματισμού των Ελληνικών Ταχυδρομείων. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος θα μας παρουσιάσει το φιλόδοξο Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσεων, με σκοπό να αναδασώσουμε παραπάνω από 500.000 στρέμματα την επόμενη πενταετία. Και βέβαια θα γίνει και από τον κ. Πιερρακάκη η παρουσίαση της Βίβλου του Ψηφιακού Μετασχηματισμού, ένα πολύ σημαντικό κείμενο, το οποίο δεν περιορίζεται απλά σε γενικές διατυπώσεις και σε αφηρημένους στόχους, αλλά προσδιορίζει με απόλυτη σαφήνεια τα κρίσιμα εκείνα έργα τα οποία θα μας επιτρέψουν να κερδίσουμε το μεγάλο στοίχημα του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας». 1. Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης παρουσίασε το νομοσχέδιο για την απλοποίηση της αδειοδότησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Η απλούστευση των αδειοδοτικών διαδικασιών, στο πλαίσιο ενίσχυσης της ελκυστικότητας της χώρας ως επενδυτικού προορισμού, στοχεύει στην αλλαγή των διαδικασιών, αλλά και της κουλτούρας, τόσο στη δημόσια διοίκηση όσο και στον επιχειρηματικό κόσμο. Στόχος είναι να εδραιώνεται κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου και μιας φιλικής προς την επιχειρηματικότητα δημόσιας διοίκησης. Η επιτυχής υλοποίηση αυτού του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ψηφιοποίηση των διαδικασιών. Προβλέπεται η ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για τη διαχείριση της αδειοδότησης και των ελέγχων. Η φιλοσοφία της μεταρρύθμισης συμπυκνώνεται στη μετατόπιση από τον εκ των προτέρων έλεγχο και την αδειοδότηση, στην καταρχήν ελεύθερη άσκηση δραστηριότητας και στον εκ των υστέρων έλεγχο. Δηλαδή, οι επιχειρήσεις ξεκινούν να λειτουργούν με απλή γνωστοποίηση στο notifybusiness.gov.gr και οι έλεγχοι διεξάγονται μόνο εκ των υστέρων, μειώνοντας το διοικητικό βάρος των επιχειρήσεων που προ γνωστοποίησης, αναγκάζονται να αναμένουν τον έλεγχο. Το μεταρρυθμιστικό έργο βασίζεται σε τρεις πυλώνες: α. Την απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης για μεγάλο τμήμα των οικονομικών δραστηριοτήτων,

β. Την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός νέου θεσμικού πλαισίου για την εποπτεία και τον έλεγχο των οικονομικών δραστηριοτήτων και την αγορά προϊόντων, και

γ. Την ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ-ΑΔΕ), το οποίο θα υποστηρίζει την ψηφιοποίηση των παραπάνω διαδικασιών αδειοδότησης και εποπτείας. Με το νομοσχέδιο διευρύνεται και επιταχύνεται η αδειοδότηση στους τομείς μεταφορών, εκπαίδευσης, κοινωνικής πρόνοιας και ναυτιλίας. Ειδικότερα, οι δραστηριότητες στον τομέα των μεταφορών αφορούν: α) στην πώληση, συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών, β) σταθμούς επιβατικών αυτοκινήτων, γ) πλυντήρια – λιπαντήρια. Οι δραστηριότητες στον τομέα της εκπαίδευσης αφορούν: α) στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, β) ενοικίαση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών, γ) δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας, δ) δραστηριότητες φυσικής ευεξίας. Οι δραστηριότητες στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας αφορούν: α) Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων β) Κέντρα Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας. Οι δραστηριότητες στον τομέα της ναυτιλίας αφορούν: α) σχολές ναυαγοσωστικής, και β) εκμίσθωση ταχύπλοων αναψυχής. Οι δραστηριότητες στον τομέα ψυχαγωγίας αφορούν: α) λούνα πάρκ, β) τσίρκο, γ) παγοδρόμιο. 2. Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κυρία Νίκη Κεραμέως παρουσίασε δύο νομοθετικές πρωτοβουλίες: Η πρώτη αφορά στην ενσωμάτωση της Οδηγίας 2018/958 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας προ της θέσπισης ρυθμίσεων που περιορίζουν την επαγγελματική ελευθερία. Στόχος της Οδηγίας της Ε.Ε. είναι η εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς της Ε.Ε. ως προς τα νομοθετικώς ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, με παράλληλη διασφάλιση διαφάνειας και υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών. Τα βασικά μέσα για την επίτευξη του σκοπού της Οδηγίας είναι: α) ο έλεγχος της αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση κάθε σχετικής ρύθμισης, με αντικειμενικό και ανεξάρτητο τρόπο, β) η επανεξέταση της αναλογικότητας ύστερα από τη θέσπιση της ρύθμισης, με βάση τα αποτελέσματα της εφαρμογής της και τις μεταγενέστερες εξελίξεις, γ) η απαγόρευση της εισαγωγής διακρίσεων λόγω ιθαγένειας ή τόπου διαμονής, δ) η υποχρέωση αιτιολόγησης της ρύθμισης βάσει στόχων δημόσιου συμφέροντος, ε) η θέσπιση συγκεκριμένων κριτηρίων για την εξέταση της αναλογικότητας, στ) η πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων μερών πριν από τη θέσπιση της ρύθμισης, καθώς και η παροχή της δυνατότητας συμμετοχής και έκφρασης των απόψεών τους, και ζ) η παροχή της δυνατότητας προσφυγής στη δικαιοσύνη και ελέγχου της αναλογικότητας από τα εθνικά δικαστήρια. Η δεύτερη αφορά στην κύρωση της Συμφωνίας για την ίδρυση του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος που υπεγράφη μεταξύ του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας, Γυναικών και Νεολαίας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και του Υπουργείου Παιδείας. Βραχυπρόθεσμοι στόχοι του Ιδρύματος αποτελούν η άμεση προώθηση και στήριξη εξωσχολικών και σχολικών ανταλλαγών, ανταλλαγών εκπαιδευτικών, νέων εθελοντών και εμπειρογνωμόνων για την εργασία με νέους, καθώς και κοινών επισκέψεων σε τόπους και θεσμούς της πολιτιστικής κληρονομιάς των δύο χωρών και σε τόπους μνήμης και μαρτυρικών πόλεων και χωριών της Ελλάδας και, αντίστοιχα, σε τόπους μνήμης του Ολοκαυτώματος στη Γερμανία. Μακροπρόθεσμους στόχους του αποτελούν η καθιέρωση διαρκούς συνεργασίας της Ελλάδας και της Γερμανίας στη βάση της μετάδοσης του πολιτισμού και της γλώσσας των δύο κρατών, η προώθηση της διαπολιτισμικής μάθησης και της αμοιβαίας γνωριμίας και κατανόησης, καθώς και η υποστήριξης της διαφορετικότητας και της ισότητας των ευκαιριών που αναμένεται να συμβάλλουν καθοριστικά στην εμπέδωση ισχυρών σχέσεων μεταξύ των δύο κρατών για τις επόμενες γενιές. Η έδρα του Ιδρύματος στην Ελλάδα θα είναι στη Θεσσαλονίκη. 3. Ο Υπουργός Υγείας κ. Βασίλης Κικίλιας παρουσίασε τις νομοθετικές πρωτοβουλίες για την κύρωση δυο δωρεών. Η πρώτη αφορά τη σύμβαση δωρεάς της κυρίας Άννας Μαρίας Λουΐζας Ιωάννη Λάτση προς το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο» για την εγκατάσταση Αποκεντρωμένης Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας για ογκολογικούς ασθενείς. Περιλαμβάνει την ανακατασκευή τμήματος παραχωρηθέντος κτηρίου και την προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού για τη δημιουργία Αποκεντρωμένης Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας για ογκολογικούς ασθενείς, με ονομασία «ΜΟΝΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ». Η Μονάδα θα περιλαμβάνει 41 θέσεις για τη διενέργεια χημειοθεραπειών, 5 ιατρεία, καρδιολογικό εργαστήριο και χώρο επειγόντων περιστατικών αίθουσα αιμοληψίας, αποθηκευτικούς χώρους και υποδοχή. Θα δημιουργηθεί επίσης χώρος αναμονής των συνοδών των ασθενών. Η δεύτερη αφορά στη σύμβαση δωρεάς του «Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση» προς το «Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ”» για την αναβάθμιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου. Η δωρεά πρόκειται να συντελέσει αποφασιστικά στην βελτίωση των υφιστάμενων δομών, στο εκσυγχρονισμό των υποδομών και του εξοπλισμού τους. Εντάσσεται από τους δωρητές σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρέμβασης από αίσθημα χρέους απέναντι στα θύματα των πυρκαγιών της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 στην Ανατολική Αττική για την αναβάθμιση των υποδομών στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών και στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, ως κρίσιμες δομές για την αποτελεσματική διαχείριση κατάστασης έκτακτης ανάγκης ή φυσικής καταστροφής. 4. Ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας και ο Υπουργός Επικρατείας Κυριάκος Πιερρακάκης παρουσίασαν το πλάνο μετασχηματισμού των Ελληνικών Ταχυδρομείων. Το σχέδιο μετασχηματισμού των ΕΛΤΑ, έχει σκοπό τα Ελληνικά Ταχυδρομεία να γυρίσουν οριστικά σελίδα, να εκσυγχρονισθούν και να συνεχίσουν αποτελεσματικά να επιτελούν το έργο τους. Οι προτεινόμενες διατάξεις στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό της ΕΛΤΑ A.E. και της θυγατρικής της «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.», με βάση δύο πυλώνες: πρώτον, την ενίσχυση της Εταιρικής Διακυβέρνησης, και δεύτερον, την αποτελεσματική λειτουργία της εταιρείας, μέσω της αποσύνδεσής της από νομοθετικές διατάξεις που δεν συνάδουν με το παρεχόμενο έργο και τις σύγχρονες απαιτήσεις μιας ταχυδρομικής εταιρείας. Κεντρικός σκοπός του σχεδίου είναι η εταιρεία να διασφαλίσει και να ενδυναμώσει τον κοινωνικό της ρόλο ως φορέας της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας και ταυτόχρονα να βελτιώσει την αποδοτικότητά της, ώστε να αντεπεξέλθει στον κλιμακούμενο ανταγωνισμό της αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών. Οι βασικοί άξονες του σχεδίου είναι: • ο εξορθολογισμός του μισθολογικού κόστους, με έμφαση στην υλοποίηση σχεδίου εθελουσίας εξόδου εργαζομένων,

• ο ψηφιακός μετασχηματισμός της εταιρείας, με αναβάθμιση συστημάτων, αυτοματοποίηση κέντρων διαλογής και παροχή καλύτερων και περισσότερων ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες,

• η αναδιάρθρωση της οργανωτικής δομής της εταιρείας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της καθολικής υπηρεσίας, σε συνδυασμό με αλλαγές στο μοντέλο εξυπηρέτησης της αλληλογραφίας,

• η ανάπτυξη νέας πολιτικής προμηθειών και η καλλιέργεια νέας εταιρικής κουλτούρας και αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού. 5. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης παρουσίασε το Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσεων. Πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα αναδάσωσης που έχει γίνει ποτέ στη χώρα και έχει 10ετή διάρκεια (έως το 2030). Προβλέπει τη δάσωση και αναδάσωση συνολικής έκτασης 500.000 στρεμμάτων που έχουν καεί, αποψιλωθεί ή υποβαθμισθεί. Θα εμπλουτίσει τη χώρα με 30 εκατομμύρια δέντρα και θα χρηματοδοτηθεί με 310 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσεων, μεταξύ άλλων: επαναφέρει τον θεσμό των αναδασώσεων και θα συνδέσει όλα τα μέτρα, δράσεις και έργα δασώσεων και αναδασώσεων σε ένα ενιαίο σχέδιο βιώσιμης διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων της Ελλάδας,

κάνει ένα μεγάλο βήμα για την αποκατάσταση του φυσικού πλούτου που έχει πληγεί από πυρκαγιές τα τελευταία χρόνια,

βοηθάει να καλυφθεί το χαμένο έδαφος στις αναδασώσεις σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη

συμβάλλει στον περιορισμό των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και στην προστασία της βιοποικιλότητας,

βελτιώνει την ποιότητα ζωής των πολιτών στις πόλεις και τον περιαστικό χώρο,

αυξάνει τις θέσεις εργασίας στην ελληνική δασοπονία. 6. O Υπουργός Επικρατείας Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γρηγόρης Ζαριφόπουλος παρουσίασαν την Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού. Η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού αποτυπώνει τους στόχους, τις κατευθυντήριες αρχές, τους στρατηγικούς άξονες παρέμβασης, τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό των συστημάτων, το μοντέλο διακυβέρνησης, καθώς και οριζόντιες και κάθετες παρεμβάσεις που υλοποιούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας για την περίοδο 2020 – 2025. Η καινοτομία της είναι ότι, πέρα από τη στρατηγική, εισάγει ένα λεπτομερές πλάνο δράσης που διαρθρώνεται σε πολλαπλά βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα έργα, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από πολλαπλές πηγές (Ταμείο ανάκαμψης, ΕΣΠΑ, Κρατικός Προϋπολογισμός, ΣΔΙΤ) εντός της επόμενης τετραετίας. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης το οποίο έχει διαμορφωθεί από κοινού με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και οργανισμούς, στους οποίους και απευθύνεται, καθώς και με την κοινωνία πολιτών, ώστε να καλύπτονται πλήρως όλοι οι άξονες πολιτικής και οι επιμέρους ανάγκες όλων των ενδιαφερόμενων μερών, ενώ καταγράφονται τα προς υλοποίηση έργα τα οποία συνδιαμορφώνονται και επικαιροποιούνται ετησίως σε συνεργασία με τους αρμόδιους δημόσιους φορείς. Η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού συμβάλλει στην προώθηση της ψηφιακής ωριμότητας στην Ελλάδα, ώστε η χώρα να αποτελέσει πρότυπο ψηφιακής ανάπτυξης και πόλο έλξης επενδύσεων ιδιαίτερα στον τομέα της ψηφιακής οικονομίας. Παράλληλα, θα βελτιώσει την θέση της Ελλάδας σε δείκτες σχετικούς με την τεχνολογία και την καινοτομία, όπως ενδεικτικά οι δείκτες DESI (Digital Economy and Society Index) και Institute for Management Development-IMD World Digital Competitiveness που αξιολογούν την ψηφιακή ωριμότητα και ανταγωνιστικότητα των χωρών ανά τον κόσμο. 7. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης παρουσίασε την υπαγωγή στις διατάξεις του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων έργων κατασκευής Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων. Στόχος είναι η ταχεία ολοκλήρωση μιας σειράς έργων για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων, τα οποία αντιμετωπίζουν οριακές καταστάσεις σε σχέση με τη μέχρι τώρα ανεξέλεγκτη διάθεση των αστικών αποβλήτων στις περιοχές της Στερεάς Ελλάδας και του Βόρειου Έβρου. Πρόκειται για τις ακόλουθες μονάδες που πρέπει να δημιουργηθούν, για να καλύπτουν την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: α. Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) στη θέση «Νευρόπολη» του Δήμου Λαμιέων. β. Μονάδα Επεξεργασίας Προδιαλεγμένων Οργανικών (ΜΕΠΟ) στη Λιβαδειά. γ. Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) στον Βόρειο Έβρο. Τέλος ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας πρότεινε για την πλήρωση θέσης Έλληνα Δικαστή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον κ. Δημήτριο Γρατσία, μέχρι σήμερα Δικαστή στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την ανανέωση της θητείας του Έλληνα Γενικού Εισαγγελέα Αθανασίου Ράντου στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εισηγήσεις που εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο.