Κοινωνία

Ζαχαράκη: στο τέλος της εβδομάδας οι αποφάσεις για το άνοιγμα των σχολείων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε η υφυπουργός Παιδείας για το ενδεχόμενο να περισκοπούν οι σχολικές διακοπές των Χριστουγέννων.

Στο τέλος της εβδομάδας θα ληφθούν οι αποφάσεις για το άνοιγμα των σχολείων, δήλωσε η υφυπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.

«Εισερχόμαστε σε μια εβδομάδα που τα δεδομένα αναλύονται καθημερινά ώστε οποιαδήποτε απόφαση ληφθεί να είναι για το καλό των παιδιών. Αν και τα παιδιά έχουν πολύ χαμηλό επιδημιολογικό φορτίο, προτεραιότητά μας είναι η ασφάλειά τους. Στο τέλος της εβδομάδας θα ληφθεί η απόφαση για το άνοιγμα των σχολείων», ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Σχολιάζοντας τα σενάρια που κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες σχετικά με τη σύμπτυξη των διακοπών των Χριστουγέννων, σημείωσε ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει υπάρξει τέτοια απόφαση κι εξήγησε ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα επηρέαζε και την επανέναρξη των σχολείων.

Η κυρία Ζαχαράκη πρόσθεσε ότι η τηλεκπαίδευση λειτουργεί, τα προβλήματα έχουν εξομαλυνθεί, ωστόσο η εκπαίδευση δια ζώσης είναι αναντικατάστατη.

Ερωτηθείσα σχετικά με το αν εξετάζετε το άνοιγμα των σχολείων σε δύο ταχύτητες, επισήμανε ότι «μέχρι τώρα όλες οι αποφάσεις είναι οριζόντιες, δεν είχαν κάποια γεωγραφικά στοιχεία διάκρισης».